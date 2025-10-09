Sắp ra mắt 2 smartphone pin "khủng" 13.000 mAh, không thể phá vỡ

Nhà sản xuất điện thoại thông minh bền bỉ Doogee đang chuẩn bị ra mắt hai thiết bị mới vào cuối tháng này. Được đặt tên là Doogee Fire 5 Pro và Doogee Fire 5 Ultra, hai điện thoại sẽ tiếp nối công thức quen thuộc của công ty về thiết kế bền bỉ và pin dung lượng lớn. Mới đây, nguồn tin GSMArena đã tiết lộ hầu hết chi tiết về chúng.

Các màu sắc đồn đoán của Doogee Fire 5 Ultra.

Theo báo cáo, Doogee Fire 5 Ultra sẽ được trang bị chip Helio G81 của MediaTek và chạy hệ điều hành Android 15 ngay khi xuất xưởng. Máy sở hữu màn hình LCD, độ phân giải HD+, kích cỡ 6,6 inch với tần số quét 90Hz và camera trước 8MP sử dụng cảm biến Sony IMX355. Pin của máy có dung lượng 13.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 18W và sạc ngược 5W.

Phiên bản Ultra sở hữu camera chính OmniVision OV48B2Q 48MP, RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB, có thể mở rộng lên đến 2TB qua thẻ nhớ microSD. Máy cũng được trang bị đèn cắm trại kép ở mặt sau, đạt độ sáng 1.200 lumen và có thể chiếu sáng xa đến 8 mét. Đèn này có thể dùng làm đèn pin hoặc phát tín hiệu SOS với ba chế độ chuyên dụng.

Các màu sắc đồn đoán của Doogee Fire 5 Pro.

Trong khi đó, Doogee Fire 5 Pro có thiết kế và màn hình tương tự nhưng không có đèn cắm trại. Máy sử dụng camera Samsung ISOCELL S5K3L6 13MP, RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB, đồng thời vẫn giữ nguyên thiết kế chắc chắn với các chứng nhận quân sự MIL-STD-810H, chống bụi và nước đạt chuẩn IP68 và IP69K.

Cả hai thiết bị đều được trang bị NFC, cảm biến vân tay bên cạnh, phím bấm tùy chỉnh và sẽ có các tùy chọn màu Xanh lá cây, Cam rực rỡ và Xám chạng vạng.

Về giá bán, Doogee Fire 5 Pro dự kiến ​​có giá 169,99 USD (khoảng 4,4 triệu đồng). Trong khi đó, Doogee Fire 5 Ultra sẽ có giá cao hơn một chút, ở mức 199,99 USD (khoảng 5,2 triệu đồng).