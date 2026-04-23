Khi nào iFan có iPhone sở hữu camera 200MP?

Tin đồn về việc Apple thử nghiệm camera sau 200MP cho iPhone đã lan truyền một thời gian, tin đồn đầu tiên xuất hiện vào tháng 5 năm ngoái. Giờ đây, một nguồn tin khác cho hay, chiếc iPhone đầu tiên trang bị cảm biến 200MP có thể không ra mắt cho đến năm 2028.

iPhone 21 sẽ có camera 200MP.

Theo nguồn tin Digital Chat Station, Apple hiện đang thử nghiệm camera tele với ống kính tiềm vọng 200MP cho iPhone. Tuy nhiên, Apple có thể vẫn cần vài năm nữa để đưa công nghệ này ra thị trường.

Điều này phù hợp với một báo cáo gần đây của nhà đầu tư Morgan Stanley, khẳng định rằng một chiếc iPhone có camera 200MP khó có thể ra mắt trước năm 2028.

iPhone 17 Pro có 3 camera sau 48MP.

Mẫu iPhone 2028 sẽ được gọi là iPhone 21 vì Apple sẽ sử dụng tên gọi iPhone 20 vào năm tới để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt thiết bị.

Trước đó, Digital Chat Station cũng từng đưa tin rằng Apple đang đánh giá cảm biến 200MP với kích cỡ 1/1.12 inch cho iPhone.

Tin đồn này khiến iFan càng háo hức mong chờ iPhone mới vì nhiều smartphone Android đã có camera 200MP từ lâu.