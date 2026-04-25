Smartphone màn 120Hz, pin lớn mà giá chưa đến 3 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức ra mắt bộ đôi điện thoại tầm trung mới mang tên POCO C81 và C81x, đúng như thông báo trước đó. Cả hai mẫu điện thoại này đều sở hữu thông số kỹ thuật cơ bản nhưng được trang bị viên pin lớn và có mức giá phải chăng.

Cụ thể, POCO C81 và C81x đều có thiết kế hiện đại với màn hình lớn lần lượt 6.88 inch và 6.9 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cùng tần số quét 120Hz mượt mà. Độ sáng màn hình tối đa đạt 600 nits trên C81x và 800 nits trên C81, giúp hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng. Cả hai sản phẩm đều đạt ba chứng nhận TÜV Rheinland, đảm bảo bảo vệ mắt người dùng khi sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, bộ đôi smartphone này còn được trang bị công nghệ cảm ứng ướt 2.0, đảm bảo thao tác ổn định ngay cả khi tay ẩm. Với độ mỏng chỉ 8.26mm và các tùy chọn màu sắc trẻ trung như Xanh băng, Đen Elite và Vàng hoàng hôn, POCO C81 và C81x mang đến vẻ ngoài thanh lịch và tiện dụng cho người dùng.

Về cấu hình, cả hai điện thoại đều được trang bị bộ xử lý 8 nhân UNISOC T7250 với RAM lên đến 4GB, cùng công nghệ RAM ảo bổ sung tối đa 4GB. POCO C81x có pin 5.200 mAh, trong khi POCO C81 sở hữu pin lớn hơn 6,300mAh. Pin của cả hai mẫu điện thoại này được đánh giá có tuổi thọ lên đến 1.000 chu kỳ sạc và vẫn giữ được hơn 80% dung lượng ban đầu sau thời gian sử dụng. Cả hai đều hỗ trợ sạc có dây 15W.

Về phần mềm, POCO C81 chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng HyperOS 3, trong khi POCO C81x sử dụng Android 15 với giao diện HyperOS 2 cũ hơn. Đặc biệt, Xiaomi cam kết cung cấp 4 bản nâng cấp Android lớn và 6 năm cập nhật bảo mật cho POCO C81, trong khi C81x chỉ nhận được 2 năm cập nhật hệ điều hành và 4 năm vá bảo mật.

Về khả năng nhiếp ảnh, cả hai mẫu điện thoại đều được trang bị camera chính 13MP ở mặt sau, cùng cảm biến 8MP ở mặt trước để người dùng chụp ảnh selfie và video call. Giá bán của POCO C81x là 9.999 INR (khoảng 2,79 triệu đồng) cho cấu hình 3GB + 64GB, trong khi POCO C81 có giá 10.999 INR (khoảng 3,08 triệu đồng) cho cấu hình 4GB + 64GB.