Mẹo nhỏ với điều hòa giúp tiết kiệm điện lớn nhưng ít người áp dụng

Đầu tiên, người dùng nên mở cửa sổ để thông gió trước khi bật điều hòa. Việc này giúp không khí lưu thông, loại bỏ nhiệt lượng tích tụ trong đồ nội thất và sàn nhà, từ đó giúp không khí mát hơn nhanh chóng khi máy điều hòa hoạt động. Tuy nhiên, cần lưu ý đóng cửa ra vào và cửa sổ khi điều hòa đã được bật.

Đừng quên một số nhiệm vụ với điều hòa nhằm tiết kiệm điện.

Ngoài ra, việc vệ sinh bộ lọc không khí trước khi sử dụng điều hòa lần đầu tiên sau quãng thời gian dài cũng rất quan trọng. Vệ sinh bộ lọc và vỏ máy không chỉ giúp ngăn ngừa bụi bẩn tích tụ mà còn giữ cho không khí trong lành hơn. Theo các chuyên gia, nếu bộ lọc được vệ sinh định kỳ 2 đến 3 tuần một lần, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 10% lượng điện tiêu thụ hàng năm, tương đương với 0,47 kWh mỗi ngày.

Khi vệ sinh bộ lọc, người dùng cần lưu ý không chà xát mạnh và không phơi khô bộ lọc dưới ánh nắng mặt trời. Việc sử dụng bàn chải quá cứng hoặc chà xát mạnh có thể làm hỏng bộ lọc, trong khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể khiến bộ lọc bị biến dạng. Phương pháp đúng là rửa sạch bằng nước sạch hoặc chất tẩy rửa trung tính, nhớ sử dụng bàn chải lông mềm khi chà rửa. Sau khi rửa, có thể lau khô bằng vải mềm hoặc để khô tự nhiên trong bóng râm.

Cuối cùng, khi lắp đặt xong và bật lại điều hòa, hãy hướng các cửa gió lên trên. Do không khí lạnh thường chìm xuống, việc này giúp không khí lạnh được phân bổ đều hơn. Kết hợp với quạt tuần hoàn sẽ tăng tốc độ lưu thông không khí trong nhà, không chỉ làm mát phòng nhanh hơn mà còn giảm thời gian hoạt động của máy nén, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng.