Ăng-ten Wi-Fi nên để dựng đứng hay nằm ngang?

Bạn vẫn đang loay hoay với tín hiệu Wi-Fi chập chờn dù đã nâng cấp gói cước tốc độ cao? Rất có thể, câu trả lời không nằm ở nhà mạng, mà nằm ở chính những chiếc 'râu' trên router mà bạn vẫn thường bỏ qua. Theo đó, việc điều chỉnh ăng-ten của cục Wi-Fi tưởng chừng đơn giản nhưng lại là một 'nghệ thuật' vật lý có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm lướt của bạn. Vậy đâu mới là tư thế chuẩn cho những chiếc ăng-ten này?

Nên đặt 'râu' Wi-Fi nằm thẳng hay nằm ngang?

Hầu hết người dùng đều có thói quen dựng đứng tất cả ăng-ten của router. Đây là lựa chọn tối ưu cho những căn hộ chung cư hoặc nhà một tầng, nơi tín hiệu cần được phát tán rộng rãi theo phương ngang. Tuy nhiên, nếu đang sống trong một căn nhà cao tầng, cách làm này lại vô tình khiến các tầng trên và dưới bị 'bỏ rơi'.

Các chuyên gia công nghệ khuyên rằng nếu router có 2 ăng-ten, hãy đặt một chiếc nằm ngang và một chiếc dựng đứng. Việc đặt vuông góc như thế này giúp sóng Wi-Fi được phát tán đa hướng hơn, khi ăng-ten đứng đảm nhiệm phủ sóng theo chiều ngang của sàn nhà, trong khi ăng-ten nằm sẽ giúp tín hiệu xuyên qua trần và sàn để truyền tới các tầng khác tốt hơn.

Đối với các router hiện đại có 3-4 ăng-ten trở lên, bạn nên thử nghiệm với các góc 30 độ hoặc 45 độ đan xen nhau. Cách đặt này giúp 'giăng lưới' tín hiệu vào mọi ngóc ngách, đặc biệt hiệu quả trong những không gian có nhiều vật cản.

Vị trí đặt router cũng quan trọng

Bên cạnh việc chỉnh hướng ăng-ten, vị trí đặt router cũng quan trọng không kém. Hãy ghi nhớ:

- Tránh xa các vật cản: Đừng giấu router trong tủ gỗ hoặc sau bộ ghế sofa. Tín hiệu Wi-Fi cực kỳ 'kị' các bề mặt kim loại, tường dày và đồ nội thất lớn.

- Ưu tiên trên cao: Sóng Wi-Fi có xu hướng phát từ trên xuống dưới và tỏa ra xung quanh. Đặt router ở vị trí cao sẽ giúp giảm thiểu vật cản và mở rộng vùng phủ sóng.

Vị trí đặt để router Wi-Fi cũng quyết định kết nối cho ngôi nhà.

Nếu đã thử mọi góc độ từ 0 - 90 độ mà mạng vẫn yếu, hãy kiểm tra lại tuổi đời của thiết bị. Một chiếc router đã phục vụ từ 4 - 5 năm thường không còn đủ sức đáp ứng các chuẩn kết nối hiện đại. Trong trường hợp nhà quá rộng hoặc có quá nhiều thiết bị truy cập cùng lúc, việc nâng cấp lên hệ thống Mesh Wi-Fi sẽ là giải pháp triệt để hơn thay vì chỉ điều chỉnh ăng-ten thủ công.