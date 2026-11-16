iPhone 20 Pro bất ngờ lộ video với kính cong thú vị

Theo nguồn tin đáng tin cậy Ice Universe, một video mới đây đã tiết lộ mẫu kính cường lực “3D cong bốn cạnh” dành cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple. Mẫu kính này có thiết kế cong xuống ở cả bốn cạnh, với các góc bo tròn và lỗ khoét nhỏ cho camera trước cùng cảm biến Face ID. Thiết kế này phù hợp với những tin đồn trước đó về một mẫu iPhone gần như không viền, hứa hẹn mang đến sự ấn tượng cho dòng sản phẩm năm 2027.

iPhone 20 Pro thực sự chuyển sang thiết kế màn hình cong?

Đặc biệt, Apple dự kiến sẽ bỏ qua tên gọi “iPhone 19” và chuyển thẳng sang iPhone 20 để đánh dấu hai thập kỷ kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Thiết kế mới dường như tập trung vào việc sử dụng kính cho cả mặt trước và mặt sau, tạo nên một vẻ ngoài liền mạch khi nhìn vào điện thoại.

Về cấu hình, các phiên bản Pro và Pro Max được cho là mang tên mã V73 và V74. Apple thường đưa ra quyết định thiết kế lớn khoảng một năm trước khi ra mắt sản phẩm, vì vậy việc xuất hiện mẫu kính bảo vệ sớm như vậy là điều bình thường. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng đây sẽ là thiết kế cuối cùng, vì công ty đã từng từ bỏ những ý tưởng thiết kế tham vọng trong quá khứ do không đạt tiêu chuẩn độ bền.

Kính cường lực dành cho iPhone 20 Pro bị rò rỉ.

Nếu thiết kế cong được giữ nguyên trong phiên bản sản xuất, điện thoại sẽ có vẻ ngoài mượt mà hơn và mang lại trải nghiệm xem liền mạch. Ngoài ra, có thông tin cho rằng các mẫu Pro năm 2027 có thể được nâng kích thước màn hình đáng kể lần đầu tiên kể từ năm 2024, với phiên bản Pro thông thường có thể đạt khoảng 6,41 inch và Pro Max gần 6,96 inch. Một tấm nền OLED mỏng hơn và sáng hơn từ Samsung cũng được dự kiến sẽ được sử dụng để phù hợp với hình dạng mới.

Mặc dù màn hình cong từng là xu hướng nổi bật trên các flagship Android, nhiều thương hiệu đã từ bỏ thiết kế này do những nhược điểm thực tế. Dù mẫu kính này có được đưa vào sản phẩm cuối cùng hay không, nó vẫn là tín hiệu rõ ràng cho thấy Apple đang hướng tới một diện mạo táo bạo hơn để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt iPhone.