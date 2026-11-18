Samsung đang trong quá trình phát triển một mẫu smartphone Galaxy mới với thiết kế màn hình gần như không viền. Nếu những thông tin này chính xác, công ty có thể ra mắt sản phẩm vào năm 2027, với hy vọng vượt mặt Apple trong xu hướng thiết kế smartphone tràn viền.

Cuộc đua smartphone màn hình tràn viền có thể nóng lên trong năm 2027.

Báo cáo cho biết thêm, Samsung đang nghiên cứu công nghệ màn hình mới nhằm cho phép viền xung quanh màn hình trở nên cực kỳ mỏng hoặc gần như vô hình. Điều này sẽ mang lại cho người dùng trải nghiệm với màn hình lớn hơn và thiết kế gọn gàng hơn.

Trong khi đó, Apple cũng được cho là đang phát triển một ý tưởng tương tự cho thế hệ iPhone tiếp theo, cụ thể là iPhone 20 Pro, với khả năng màn hình cong trải rộng ra bốn phía của thiết bị. Trước đây, Samsung đã thử nghiệm màn hình cong trên các mẫu Galaxy Edge, nhưng chỉ ở hai cạnh trái và phải. Công nghệ mới có thể mở rộng khả năng này bằng cách tạo ra các đường cong ở cả bốn cạnh hoặc làm cho viền màn hình cực kỳ mỏng.

Điện thoại màn hình tràn viền đã có trên điện thoại Samsung từ lâu, nhưng chỉ giới hạn ở hai cạnh.

Hiện tại, thông tin về thiết kế cụ thể mà Samsung đang phát triển vẫn chưa rõ ràng. Báo cáo cho biết công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và có thể xuất hiện trên một sản phẩm Galaxy vào năm 2027. Tuy nhiên, độ tin cậy của tin đồn chỉ khoảng 50%, vì vậy người dùng nên tiếp cận thông tin một cách thận trọng.

Samsung có lợi thế lớn khi không chỉ là nhà sản xuất smartphone mà còn là một trong những nhà cung cấp màn hình hàng đầu thế giới. Công ty đã từng giới thiệu nhiều thiết kế điện thoại mới trước Apple. Nếu thành công trong việc phát triển một chiếc điện thoại với màn hình tràn viền thực sự, Samsung có thể một lần nữa vượt lên trước đối thủ.

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận, nhưng năm 2027 hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới đầy thú vị trong thiết kế smartphone.