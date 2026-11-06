Thiết kế của iPhone 20 Pro tiếp tục được tiết lộ

Apple đang chuẩn bị thiết kế lại cho dòng iPhone 20 Pro vào năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 20 năm iPhone. Tuy nhiên, màn hình của chúng có thể chưa xuất hiện như kỳ vọng.

Theo nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, các mẫu iPhone 20 Pro - dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027 vẫn có thể giữ khu vực Dynamic Island thay vì chuyển sang thiết kế màn hình không lỗ.

Trước đó, các tin đồn cho hay, bộ đôi iPhone 20 Pro sẽ sở hữu màn hình cong bốn cạnh, màn hình sẽ được uốn quanh các mép máy, tạo cảm giác viền màn hình gần như biến mất. Những tin đồn ban đầu còn cho rằng Apple có thể loại bỏ Dynamic Island, hướng tới thiết kế mặt trước hoàn toàn kính, không có bất kỳ phần khuyết nào.

Ảnh concept iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max.

Tuy nhiên, trong bài đăng tiếp theo, Digital Chat Station đã trả lời câu hỏi của một người dùng Weibo về việc mẫu iPhone Pro Max kỷ niệm 20 năm có tiếp tục sử dụng Dynamic Island hay chuyển sang màn hình không lỗ. Người này xác nhận thiết bị vẫn có các lỗ trên màn hình, đồng nghĩa Dynamic Island nhiều khả năng tiếp tục hiện diện.

Thông tin này chưa làm rõ kích thước Dynamic Island trên thế hệ iPhone Pro tương lai. Dù vậy, nếu thiết bị tiếp tục hỗ trợ Face ID, việc duy trì khu vực khuyết để bố trí các thành phần phục vụ nhận diện khuôn mặt là khả năng đáng cân nhắc.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Trước đó, Digital Chat Station cũng tiết lộ ba mẫu iPhone dự kiến ra mắt đầu năm 2027, bao gồm: iPhone 18e, iPhone 18 và iPhone Air 2. Trong đó, iPhone 18 sẽ nhận hai nâng cấp lấy cảm hứng từ dòng Pro, nhưng chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ.

Các thông tin trên hiện vẫn dừng ở mức tin đồn, chưa được Apple xác nhận. Nếu khu vực Dynamic Island tiếp tục tồn tại, người dùng sẽ chưa được trải nghiệm màn hình hoàn toàn liền mạch như kỳ vọng trên iPhone 20 Pro dù thiết kế cong bốn cạnh vẫn có thể tạo ra thay đổi đáng kể về diện mạo và cảm giác hiển thị.