Năm 2027 sẽ đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Thế nhưng, iPhone 20 Pro lại có nguy cơ trở thành sản phẩm kém ấn tượng nhất mà Apple tung ra để kỷ niệm sự kiện này.

Năm tới là kỷ niệm 20 năm iPhone – một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghiệp điện thoại thông minh và Apple chắc chắn đang lên kế hoạch để kỷ niệm dịp này một cách hoành tráng nhất. Dù iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max được kỳ vọng là những "siêu phẩm" đặc biệt nhưng nhiều chuyên gia lo lắng rằng chúng sẽ bị lu mờ bởi các sản phẩm khác mà Apple sắp ra mắt.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Trước đây, Apple từng dự định trang bị cho dòng iPhone 20 Pro màn hình hoàn toàn kính – không còn Dynamic Island, không lỗ khoét camera, không còn viền màn hình. Tuy nhiên, theo những thông tin rò rỉ gần đây, kế hoạch này đã không còn khả thi. Thay vào đó, sự chú ý của công chúng có lẽ sẽ đổ dồn vào những sản phẩm khác mà Apple sắp trình làng.

iPhone Duo 2

Năm nay, Apple đã ra mắt chiếc iPhone màn hình gập được mong đợi từ lâu: iPhone Duo. Ngay sau khi lên kệ, thiết bị này đã bộc lộ một vấn đề nghiêm trọng: dễ bị hỏng hóc bất ngờ.

Chắc chắn Apple sẽ khắc phục nhược điểm này trên phiên bản kế nhiệm – iPhone Duo 2. Ngoài ra, iPhone Duo 2 có thể được tích hợp Face ID, một tính năng được đông đảo người hâm mộ Apple mong chờ.

iPhone Duo có khá nhiều lỗi.

Tóm lại, năm tới sẽ chứng kiến ​​sự xuất hiện của một chiếc iPhone màn hình gập hoàn thiện hơn, hứa hẹn thu hút nhiều người dùng hơn. Chiếc iPhone này sẽ khiến iPhone 20 Pro trở nên mờ nhạt vì theo các tin đồn, iPhone 20 Pro sẽ chỉ được nâng cấp với các cạnh màn hình cong - không có thêm điểm nhấn thực sự đặc biệt.

Kính thông minh của Apple

Nếu không có gì thay đổi, năm 2027 cũng sẽ đánh dấu màn ra mắt kính thông minh từ Apple. Đây là một thị trường hoàn toàn mới - chỉ riêng chi tiết này thôi cũng đã biến sản phẩm thành một cột mốc đáng chú ý.

Ảnh minh họa.

Hơn nữa, kính thông minh của Apple cũng có khả năng thu hút một lượng lớn khách hàng mới – những người đã thấy được sự phổ biến của kính thông minh Meta Ray-Ban nhưng lại muốn tìm kiếm một lựa chọn từ nhà sản xuất khác. Samsung vừa ra mắt kính thông minh của riêng mình, vì vậy đối với đa số người dùng, lựa chọn sẽ nằm giữa sản phẩm của Samsung và Apple.

AirPods tích hợp camera

Không chỉ dừng lại ở việc gia nhập một thị trường mới, Apple còn đang thiết kế các mẫu AirPods mới được tích hợp sẵn camera. Trước mắt, những thiết bị này sẽ đóng vai trò như một giải pháp thay thế cho kính thông minh của hãng.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, đây sẽ là một bước tiến quan trọng hơn nhiều so với việc ra mắt một chiếc iPhone có các cạnh cong như iPhone 20 Pro – vốn không phải là một ý tưởng quá mới mẻ.

iPhone Air 2

Cuối cùng là iPhone Air 2. Dự kiến, sản phẩm sẽ được trang bị thêm camera thứ hai và viên pin lớn hơn. Chỉ riêng hai nâng cấp này thôi cũng đã khiến chiếc điện thoại trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm.

iPhone Air.

Giới chuyên gia cho rằng những chiếc điện thoại thông minh siêu mỏng có thể tạo nên cú hích nếu sở hữu thông số kỹ thuật tiệm cận với các dòng điện thoại truyền thống. Xét từ doanh số của iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8, không nhiều người quá quan tâm đến camera tele; vì vậy, iPhone Air 2 hoàn toàn có cơ hội thành công.