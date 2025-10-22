Thời kỳ hoàng kim của iPhone và Galaxy tiêu chuẩn đã tới

Năm 2025 đã gần kết thúc, những chiếc điện thoại cao cấp nhất đã được ra mắt. Và hiện tại, những chiếc smartphone tiêu chuẩn đang được lên ngôi. Giờ đây, người dùng không còn cần phải chọn mẫu điện thoại đắt tiền và cao cấp nhất để có trải nghiệm tuyệt vời, những chiếc smartphone tiêu chuẩn đủ sức đáp ứng điều này.

Hai chiếc điện thoại minh chứng cho điều này chính là Pixel 10 tiêu chuẩn và iPhone 17 tiêu chuẩn.

iPhone 17 và Pixel 10 khiến điện thoại cao cấp bị "thất sủng"

Đối với các chuyên gia, việc Apple áp dụng màn hình ProMotion cho iPhone 17 tiêu chuẩn là một bước đột phá. Tính năng này cuối cùng đã giải quyết được một trong những thiếu sót rõ ràng nhất của Apple. Màn hình có tốc độ làm mới lên đến 120 Hz là chi tiết duy nhất còn thiếu, khiến người dùng tránh xa iPhone cơ bản và buộc họ phải sử dụng các mẫu iPhone Pro đắt tiền và giàu tính năng hơn. Trong khi đó, người dùng thực sự không cần bất kỳ tính năng "Pro" nào khác.

iPhone 17 và Pixel 10.

Và việc sở hữu màn hình 120 Hz vào năm 2025 không hẳn là một tính năng bị lãng phí; chúng không còn là một thứ xa xỉ. Đó là tiêu chuẩn mà hầu hết các điện thoại khác đã chuyển sang từ nhiều năm trước.

Trớ trêu thay, Pixel 10 gần như là chiếc điện thoại cuối cùng còn giữ được màn hình 60 Hz.

Tuy nhiên, Pixel 10 đã bù đắp cho việc này bằng cụm camera. Không giống như iPhone, chỉ có camera kép, Pixel 10 được trang bị ống kính tele 5X, xịn sò hơn cả ống kính tele trên iPhone 17 Pro Max.

Tóm lại, cả Google và Apple đều đang bắt đầu biến các mẫu smartphone tiêu chuẩn của mình thành những lựa chọn thay thế khả thi cho các mẫu điện thoại Pro. Nói cách khác, vào năm 2025, người dùng không cần phải mua iPhone Pro Max hay Pixel Pro XL.

Galaxy S tiêu chuẩn mới là "trùm cuối"

Thực ra, chính Galaxy S cơ bản mới là chiếc điện thoại kết hợp màn hình tần số quét cao với camera tele trong nhiều năm.

Bị lép vế dưới Galaxy S Ultra trong những năm qua, chiếc điện thoại này không thực sự được chú ý nhiều sau sự kiện ra mắt.

Thực tế, chiếc Galaxy S đã làm rất tốt với màn hình AMOLED tuyệt vời, sử dụng rất thích, hiệu năng tốt và camera đa năng hơn một chút so với iPhone. Thêm nữa, chúng cũng khá nhỏ gọn, một điều hiếm thấy ngày nay.

Điểm mạnh nhất của Galaxy S25 là giao diện người dùng One UI. Theo các chuyên gia trong ngành, phần mềm của Samsung là một trong những phần mềm hoàn thiện và tùy biến nhất. Giao diện này chắc chắn là một phiên bản tốt hơn nhiều so với Android gốc trên Pixel 10 và khác xa so với giao diện Liquid Glass còn non kém của iPhone 17.

Các màu của iPhone 17 Pro.

Xét đến khả năng tùy chỉnh vượt trội đến từ mô-đun Good Lock của Samsung, điện thoại Samsung hiện nay mang đến sự kết hợp chưa từng có giữa các tính năng hàng đầu và khả năng tùy chỉnh sâu, không có nhà sản xuất Android nào khác có thể sánh kịp.

Các flagship Pro và Ultra không còn quá hấp dẫn

Năm nay, những mẫu điện thoại Pro đang đi vào lối mòn.

- Galaxy S25 Ultra có gì? Thiết kế mới hơi khác biệt nhưng vẫn giữ nguyên viên pin 5.000 mAh cũ kỹ.

- Pixel 10 Pro XL về cơ bản là một phiên bản cải tiến nhẹ của Pixel 9 Pro XL và hiệu năng vẫn còn kém xa các "đối thủ".

- iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng không có tính năng mới ấn tượng nào.

Tóm lại, vào năm 2025, các điện thoại flagship tiêu chuẩn đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với các phiên bản "Pro". Nói cách khác, người dùng sẽ có được mọi thứ từ một chiếc điện thoại tiêu chuẩn nhưng không phải chi nhiều tiền hơn. Chúng cũng là những lựa chọn vô cùng kinh tế vào cuối năm 2025.