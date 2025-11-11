5 cách thông minh để “hồi sinh” chiếc iPhone cũ tưởng chừng bỏ đi

Tuy nhiên, giữ lại chiếc iPhone cũ có thể là cách tốt nhất để tối đa hóa giá trị của nó. Ngay cả những mẫu iPhone đã ra đời từ nhiều thế hệ vẫn sở hữu camera, bộ xử lý và dung lượng lưu trữ mạnh mẽ, điều này có thể được sử dụng hiệu quả cho nhiều mục đích khác nhau.

Dù vừa nâng cấp lên dòng iPhone 17 hay chỉ đơn giản là có một ngăn kéo đầy những iPhone cũ, vẫn có rất nhiều cách để tái sử dụng iPhone cho các nhu cầu tại nhà, văn phòng hoặc khi di chuyển. Miễn là iPhone vẫn còn pin, bộ nhớ trong, khả năng kết nối Wi-Fi, camera và màn hình, người dùng có thể tận dụng chúng cho nhiều mục đích.

Trung tâm giải trí di động

Biến chiếc iPhone cũ thành trung tâm giải trí di động sẽ thổi luồng sinh khí mới vào thiết bị tưởng chừng đã lỗi thời. Nếu đã từng đầu tư vào một chiếc iPhone có dung lượng lưu trữ lớn, người dùng có thể tải xuống nhiều nội dung giải trí. Đặt điện thoại trong bếp để xem video nấu ăn, sử dụng nó như thiết bị hướng dẫn tập luyện tại phòng gym, hoặc đơn giản là chơi game vào những buổi chiều rảnh rỗi.

Đặc biệt, với những người yêu âm nhạc, chiếc iPhone cũ có thể trở thành kho lưu trữ âm nhạc khổng lồ. Người dùng có thể tải xuống thư viện Spotify hoặc Apple Music để nghe ngoại tuyến, và ngay cả những mẫu iPhone cũ hơn cũng có thể phát nhạc qua kết nối Wi-Fi đến các loa tương thích thông qua Apple AirPlay.

Máy đọc sách điện tử

Nếu là người yêu thích sách, iPhone cũ có thể trở thành máy đọc sách điện tử lý tưởng. Mặc dù iPhone không thường được so sánh với các thiết bị như Amazon Kindle, nhưng màn hình Retina, cùng các tính năng như Night Shift và True Tone, mang lại trải nghiệm đọc sách sắc nét và giảm mỏi mắt.

Để tạo ra trải nghiệm đọc không bị phân tâm, người dùng có thể xóa các ứng dụng mạng xã hội và tắt thông báo trên iPhone cũ. Các ứng dụng như Apple Books và Kindle có thể được cài đặt để người dùng dễ dàng mua sách trong tương lai, và người dùng cũng có thể tải phiên bản PDF của những cuốn sách đã mua ở nơi khác vào điện thoại.

Sạc dự phòng di động

Nếu iPhone cũ là iPhone 15 hoặc mới hơn, người dùng có thể sử dụng nó như một sạc dự phòng cho các thiết bị nhỏ hơn. Với việc Apple chuyển sang cổng USB-C từ dòng iPhone 15, người dùng có thể sạc các thiết bị như AirPods, Apple Watch và nhiều thiết bị khác hỗ trợ nguồn qua USB với công suất lên đến 4,5W. Đối với các thiết bị cũ hơn sử dụng cổng Lightning, họ chỉ cần một bộ chuyển đổi phù hợp.

Việc có một nguồn năng lượng dự phòng rất quan trọng cho những ai thường xuyên di chuyển. Nếu thường xuyên gặp tình trạng hết pin tai nghe không dây, việc sạc đầy iPhone cũ và để trong ba lô hoặc cốp xe có thể rất hữu ích, đặc biệt với các mẫu iPhone lớn như iPhone 15 Pro Max nhờ dung lượng pin lớn hơn.

Biến thành webcam

Apple đã tích hợp những camera mạnh mẽ vào iPhone trong nhiều năm qua, vì vậy người dùng có thể tái sử dụng nó bằng cách biến thành camera hành trình hoặc webcam. Webcam tích hợp trong nhiều máy tính xách tay thường chỉ đạt độ phân giải tối đa 720p hoặc 1080p, trong khi iPhone có thể cung cấp video độ phân giải 4K, rất lý tưởng cho các cuộc gọi Zoom hoặc họp trực tuyến.

Nếu sở hữu MacBook, người dùng có thể tận dụng tính năng Continuity Camera, cho phép iPhone hoạt động như một webcam mà không cần kết nối cáp, miễn là cả hai thiết bị đều kết nối cùng một mạng Wi-Fi. Người dùng chỉ cần một giá đỡ iPhone hoặc đế MagSafe để đặt iPhone đúng vị trí, giúp cải thiện đáng kể chất lượng video trong các cuộc họp trực tuyến.

Tặng cho trẻ em hoặc người lớn tuổi

Nếu không còn cần đến chiếc iPhone cũ, hãy xem xét việc tặng nó cho con cái. Đây là một thiết bị di động tuyệt vời cho trẻ em, giúp người dùng tiết kiệm chi phí. Tính năng Screen Time cũng cho phép người dùng kiểm soát nội dung mà trẻ tiếp cận.

Ngoài ra, iPhone cũ cũng có thể là món quà ý nghĩa cho những người lớn tuổi chưa quen với công nghệ. Với các tính năng như cỡ chữ lớn, điều khiển bằng giọng nói và giao diện thân thiện, iPhone cũ sẽ giúp họ dễ dàng tiếp cận thế giới số.

Tóm lại, chiếc iPhone cũ vẫn có thể phục vụ nhiều mục đích hữu ích. Thay vì để nằm im trong ngăn kéo, hãy khám phá những cách sáng tạo để tái sử dụng và tận dụng tối đa giá trị của sản phẩm.