Bảng so sánh 4 ứng dụng nhắn tin miễn phí, bảo mật thay thế Zalo

Trong thời gian gần đây, Zalo trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều người dùng bày tỏ sự không hài lòng và lựa chọn rời bỏ nền tảng này. Các phàn nàn xoay quanh việc hạn chế tính năng ở bản miễn phí, thu phí cho những nhu cầu cơ bản, cùng lo ngại liên quan đến quyền riêng tư và khả năng kiểm soát dữ liệu.

Trước làn sóng “tẩy chay” đó, không ít người bắt đầu tìm kiếm các ứng dụng nhắn tin thay thế quen thuộc hơn trên thị trường quốc tế như WhatsApp, Viber, Telegram hay Signal. Mỗi ứng dụng nhắn tin đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng, phù hợp với từng nhóm người dùng khác nhau, nhưng điểm chung là đều miễn phí.

Người dùng đang quay lưng với ứng dụng Zalo, tìm tới các ứng dụng khác

WhatsApp nổi bật nhờ mức độ phổ biến toàn cầu, mã hóa đầu - cuối mặc định, gọi nhóm ổn định và giao diện thân thiện. Tuy nhiên, việc thuộc sở hữu của Meta (Facebook) khiến một bộ phận người dùng lo ngại về quyền riêng tư, đồng thời nền tảng này không hỗ trợ ẩn cuộc trò chuyện bằng mã PIN hay chia sẻ tệp dung lượng lớn.

Viber ghi điểm ở các tính năng bảo mật mang tính chủ động như chat ẩn bằng PIN, hạn chế chụp màn hình và tùy chọn tin nhắn tự hủy. Mã hóa đầu - cuối được cũng bật mặc định giúp người dùng phổ thông yên tâm hơn khi trao đổi thông tin cá nhân. Với tệp người dùng quen thuộc tại Việt Nam và một số thị trường châu Âu, Viber phù hợp cho nhu cầu liên lạc riêng tư hằng ngày, dù khả năng mở rộng nhóm và chia sẻ file lớn chưa thực sự nổi bật.

Telegram cho thấy định hướng khác biệt khi ưu tiên khả năng mở rộng và hiệu năng. Việc hỗ trợ nhóm lên tới 200.000 thành viên, chia sẻ tệp dung lượng lớn và đồng bộ đa thiết bị khiến nền tảng này trở thành lựa chọn phổ biến cho cộng đồng lớn, đội nhóm làm việc hoặc các kênh nội dung. Điểm đánh đổi nằm ở yếu tố bảo mật, khi mã hóa đầu - cuối chỉ xuất hiện trong chế độ Secret Chat, còn các cuộc trò chuyện thông thường được lưu trên máy chủ để phục vụ đồng bộ.

Signal tập trung gần như tuyệt đối vào quyền riêng tư. Toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi đều được mã hóa đầu - cuối mặc định, mã nguồn mở và không lưu dữ liệu trên máy chủ. Nhược điểm của Signal là giao diện đơn giản, ít tính năng mở rộng và không phù hợp với nhóm đông người hay nhu cầu chia sẻ file lớn. Ứng dụng này phù hợp với người dùng coi bảo mật là ưu tiên hàng đầu, bao gồm nhà báo, chuyên gia công nghệ hoặc người làm việc với thông tin nhạy cảm.

Tổng kết lại, mỗi ứng dụng phục vụ một nhóm nhu cầu riêng. WhatsApp phù hợp với người dùng phổ thông cần sự tiện lợi và phổ biến. Viber cân bằng giữa bảo mật và dễ sử dụng. Telegram thích hợp cho cộng đồng lớn và người cần chia sẻ nội dung dung lượng cao. Signal là lựa chọn tối ưu cho những ai đặt quyền riêng tư lên trên tất cả. Để trọn vẹn hơn, người dùng có thể cài tất cả để sử dụng cho từng mục đích cụ thể.