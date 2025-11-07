Camera iPhone 17 Pro cũng hóa tầm thường trước điện thoại Trung Quốc

Được dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026, sau khi mẫu điện thoại X300 thông thường ra mắt, Vivo X300 Ultra sẽ là một cái tên đáng chú ý khi gia nhập thị trường toàn cầu và thách thức các đối thủ như iPhone 17 Pro.

Camera iPhone 17 Pro được đánh giá khá cao.

Theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station, Vivo X300 Ultra sẽ sở hữu màn hình phẳng 2K kích thước 6,8 inch và được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 thế hệ tiếp theo. Sản phẩm này hứa hẹn mang đến sức mạnh vượt trội và một hệ thống camera ấn tượng.

Điểm nổi bật nhất của Vivo X300 Ultra có thể là camera kép 200 MP, đánh dấu một bước ngoặt trong công nghệ camera điện thoại. Báo cáo cho biết, thiết bị này sẽ bao gồm camera chính Sony 200 MP, camera Sony 50 MP và camera kính tiềm vọng Samsung 200 MP với tính năng ổn định hình ảnh (OIS) cho khả năng zoom ấn tượng

Nhưng sự xuất hiện của Vivo X300 Ultra có thể mang đến cái nhìn khác.

Thiết lập này có thể cho phép người dùng chụp được những bức ảnh với độ chi tiết cao, gần giống như một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, sản phẩm có thể khiến người dùng có cái nhìn khác về chất lượng camera mà iPhone 17 Pro mang lại.

Đối với những người đam mê nhiếp ảnh, Vivo X300 Ultra thực sự là một thiết bị lý tưởng. Với cảm biến độ phân giải cao và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, sản phẩm không chỉ mạnh mẽ trong việc chụp ảnh mà còn hỗ trợ tốt cho các tác vụ chơi game, đa nhiệm và ứng dụng sáng tạo. Ngoài ra, camera selfie 50 MP cũng là một điểm nhấn đáng chú ý cho những người sáng tạo nội dung.

Không chỉ Apple mà ngay cả Samsung cũng phải xem xét lại chiến lược của mình.

Vivo dự kiến sẽ công bố thêm thông tin về X300 Ultra ngay sau khi ra mắt điện thoại X300 vào tháng 12 tới. Đây là một sự kiện quan trọng đối với Vivo, đánh dấu lần đầu tiên hãng điện thoại Trung Quốc bán một trong những chiếc điện thoại “Ultra” của mình trên thị trường toàn cầu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu lớn như Apple, Samsung và Google.

Hiện tại, người dùng tại một số thị trường quan trọng ngoài Trung Quốc có thể phải chọn Galaxy S25 Ultra (hoặc S24/S23 Ultra) nếu muốn sở hữu camera 200 MP. Tuy nhiên, nếu Vivo ra mắt thành công chiếc điện thoại với camera kép 200 MP này, chắc chắn các đối thủ như Samsung sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh để theo kịp xu hướng.