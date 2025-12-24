Caviar ra mắt quả trứng Giáng sinh chứa smartphone mạ vàng, giá từ 315 triệu đồng

Caviar, thương hiệu nổi tiếng với việc biến công nghệ thành những tác phẩm nghệ thuật xa xỉ, vừa giới thiệu bộ quà tặng Giáng sinh độc đáo mang tên "Bất Ngờ của Tỷ Phú". Sản phẩm phiên bản giới hạn này được thiết kế như một món đồ sưu tầm cao cấp, kết hợp giữa sô cô la Bỉ hảo hạng và điện thoại thông minh mạ vàng tùy chỉnh, chủ yếu là iPhone, với giá khởi điểm từ 12.000 USD (khoảng 315,99 triệu đồng).

Điểm nhấn của bộ quà tặng là một quả trứng sô cô la lớn, được làm thủ công từ hạt phỉ Trebizond nguyên hạt và phủ lớp men vàng ăn được. Bên trong quả trứng là một chiếc chìa khóa bằng vàng nguyên khối, dùng để mở một hộp riêng chứa điện thoại thông minh Caviar được cá nhân hóa từ Bộ sưu tập Vàng của hãng. Caviar cho biết ý tưởng này tập trung vào sự hồi hộp và bất ngờ, khi người nhận sẽ đập vỡ quả trứng mà không biết chính xác mẫu điện thoại nào bên trong.

Mỗi bộ quà tặng "Bất Ngờ của Tỷ Phú" bao gồm quả trứng sô cô la, hộp đựng chìa khóa vàng, điện thoại thông minh mạ vàng được thiết kế riêng và bao bì đặc trưng màu xanh đậm của Caviar. Bao bì bên ngoài được thiết kế chắc chắn và có bề mặt có kết cấu, nhấn mạnh tính độc quyền của sản phẩm. Mẫu điện thoại được chọn trước nhưng vẫn được giấu kín trong suốt quá trình mở hộp.

Caviar cho biết những quả trứng sô cô la này không được sản xuất hàng loạt và chỉ có ba phiên bản trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên thương hiệu kết hợp các yếu tố ẩm thực cao cấp với công nghệ trong một bộ quà tặng duy nhất. Mức giá 12.000 USD bao gồm toàn bộ trải nghiệm, từ quả trứng sô cô la đến dịch vụ tùy chỉnh, và giá cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu điện thoại được chọn.

Caviar định vị sản phẩm này như một món quà Giáng sinh dành cho những nhà sưu tập giàu có hoặc những cá nhân đang tìm kiếm một trải nghiệm xa xỉ được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngoài ra, Caviar cũng vừa ra mắt bộ sưu tập Secret Love dành cho iPhone 17 Pro, với giá khởi điểm từ 10.200 USD (khoảng 268,66 triệu đồng), cùng với chiếc iPhone màu vàng nhẹ nhất từ trước đến nay, có giá 38.930 USD (khoảng 1 tỷ 025 triệu đồng).