iPhone Fold sẽ là động lực tăng trưởng của thị trường smartphone gập

iPhone Fold của Apple được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy sự phục hồi đơn đặt hàng điện thoại màn hình gập vào năm 2026, chỉ đứng sau phần cứng của Samsung.

Apple dự kiến ​​ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào cuối năm 2026. Động thái này đánh dấu sự gia nhập của công ty vào lĩnh vực điện thoại thông minh mới, đồng thời iPhone Fold cũng có tác động đáng kể đến tổng số đơn đặt hàng màn hình điện thoại màn hình gập.

Ảnh concept iPhone Fold.

Theo Counterpoint Research, iPhone Fold sẽ chiếm 29% tổng số đơn đặt hàng màn hình điện thoại gập trong năm 2026. Trong khi đó, Huawei dự kiến ​​chiếm 24% thị trường, Samsung vẫn dẫn đầu với 31% tổng số đơn đặt hàng màn hình gập.

Theo báo cáo hôm thứ Tư, đơn đặt hàng iPhone Fold của Apple cũng sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh hướng tới mức giá bán trung bình cao hơn. Các smartphone màn hình gập kiểu sách cao cấp đã thay thế các smartphone màn hình gập vỏ sò, trở thành kiểu dáng chủ đạo. Tuy nhiên, "sự tăng trưởng của màn hình gập không hoàn toàn phụ thuộc vào Apple."

Trong khi đó, các smartphone màn hình gập ba như dòng Huawei Mate XT và Samsung Galaxy Z TriFold sẽ chưa thể trở thành sản phẩm đại trà. Những thách thức về năng suất và sự phức tạp của thiết kế màn hình gập ba sẽ tiếp tục là những yếu tố hạn chế việc phổ biến rộng rãi.

Thị phần màn hình gập cho smartphone của các thương hiệu.

Theo nhiều nguồn tin và tin đồn, nhà cung cấp màn hình OLED cho iPhone Fold của Apple sẽ là Samsung Display, công ty nắm giữ 22% thị phần màn hình điện thoại gập trong quý 1/ 2026. Con số này tăng từ 15% trong quý 1/2025.

Tuy nhiên, nguồn cung màn hình điện thoại thông minh gập vẫn chủ yếu đến từ BOE, công ty chiếm 45% thị trường trong quý 1/2026, giảm từ 52% trong năm 2026.

Một tin đồn vào tháng 4/2026 cho biết, Apple đã quyết định không sử dụng màn hình OLED của BOE cho iPhone 18 Pro sắp ra mắt. Do đó, chúng ta sẽ không thấy phần cứng của BOE trên iPhone Fold.

Dự kiến, ​​lượng xuất xưởng toàn cầu của màn hình điện thoại thông minh gập sẽ đạt khoảng 27,5 triệu chiếc trong cả năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc lượng đơn đặt hàng sẽ tăng khoảng 24% so với năm 2025, và đơn đặt hàng màn hình iPhone Fold chắc chắn là một yếu tố đóng góp quan trọng.