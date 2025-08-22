Sắc đỏ ngập tràn phố phường Hà Nội: Từ những món quà nhỏ tới niềm tự hào trong tim

Càng gần đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, thị trường càng chứng kiến sự bùng nổ của những sản phẩm lưu niệm độc đáo, sáng tạo, mang đậm giá trị văn hoá, lịch sử và thấm đẫm tinh thần độc lập dân tộc.

Những chiếc quạt, cuốn sổ tay, khăn quàng mang hơi thở của độc lập, tự do

Không chỉ là hoạt động mua bán đơn thuần, thị trường quà tặng dịp này trở thành một phần không thể thiếu của "bức tranh" đại lễ. Mỗi sản phẩm từ lá cờ đỏ sao vàng, chiếc khăn quàng, huy hiệu... đều mang theo câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tinh thần độc lập của dân tộc, gợi lại hình ảnh hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử năm 1945.

Những bức pano, áp phích mang đậm tính lịch sử được bày bán trên nhiều tuyến phố. Ảnh: HẢI ANH

Khảo sát thực tế tại một số cửa hàng quà tặng như Hàng Bông, Hàng Mã... trên địa bàn Hà Nội cho thấy lượng khách đã tăng đáng kể, đặc biệt vào các ngày cuối tuần.

“Người dân ai cũng háo hức chuẩn bị cho dịp lễ lớn, nên các sản phẩm mang màu cờ sắc áo rất được ưa chuộng”, anh Hoàng Chí Thanh - chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ.

Các sản phẩm dịp này đa dạng từ kẹp tóc, chun buộc tóc, đèn lồng... để phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi. Ảnh: MINH TRÚC

Tại cửa hàng của anh Thanh, hầu hết các mặt hàng đều giữ ở mức giá ổn định, phù hợp với túi tiền của khách hàng. Áo cờ đỏ sao vàng có giá dao động từ 80.000-150.000 đồng/chiếc tuỳ chất liệu, cờ Tổ quốc size nhỏ có giá 10.000 đồng/chiếc, khăn quàng dao động từ 80.000-100.000 đồng/chiếc tuỳ chất liệu, nón lá cờ đỏ sao vàng có giá từ 30.000-80.000 đồng/chiếc tùy kích thước.

“Những cựu quân nhân, cựu chiến binh... từng đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, nay càng thêm xúc động và háo hức hướng tới đại lễ. Chính sự trân quý ấy, nhiều cụ đã tìm đến cửa hàng và tìm mua nhiều sản phẩm để làm quà tặng cho người thân, gia đình”, anh Thanh chia sẻ.

Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng được thấm bằng máu của biết bao thế hệ, vì thế, cờ đỏ sao vàng đã được đưa vào nhiều sản phẩm. Ảnh: HẢI ANH

Anh Thanh chia sẻ thêm không chỉ có người Việt, nhiều du khách nước ngoài khi ghé thăm Hà Nội cũng bị thu hút bởi những sản phẩm rực rỡ sắc đỏ. Vì thế, nhiều du khách đã chọn mua áo cờ đỏ sao vàng, những chiếc nón lá...

"Nhìn du khách nước ngoài yêu thích và trân trọng những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Việt, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”, anh Thanh nói.

Một số cửa hàng cũng cho biết dù đã nhập hàng từ nhiều tháng trước nhưng để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhiều cửa hàng đã chuẩn bị thêm nguồn hàng.

Những sản phẩm rực rỡ sắc đỏ cũng thu hút cả du khách nước ngoài. Ảnh: MINH TRÚC

Không chỉ sôi động ở các cửa hàng truyền thống, thị trường quà tặng dịp lễ 2-9 năm nay còn “nóng” trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Các gian hàng online tung ra nhiều sản phẩm sáng tạo, kết hợp giữa mỹ thuật hiện đại và giá trị truyền thống, giúp khách hàng ở mọi vùng miền đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Một đơn vị cung cấp sản phẩm quà tặng cho biết từ nhiều tháng nay, đơn vị này đã đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm quà tặng dành riêng cho đại lễ 80 năm nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao để người dân có thể sử dụng lâu dài như khăn, quạt, sổ tay, bình giữ nhiệt...

Những sản phẩm được lấy cảm hứng từ màu sắc và hình ảnh của Tổ quốc, thể hiện bằng ngôn ngữ trẻ trung với mong muốn kết hợp giữa quá khứ và hiện tại.

Không chỉ là sản phẩm lưu niệm, nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao, được đưa vào cuộc sống còn là cách để bày tỏ lòng biết ơn và tự hào dân tộc. Ảnh: MINH TRÚC

Đặc biệt, theo chủ cơ sở sản xuất này, đại lễ lần này có nhiều chương trình âm nhạc, sự kiện văn hoá lớn, nên đơn vị này đã tạo ra những món quà có thể đi cùng, "cháy" hết mình cùng người trẻ nói riêng và toàn bộ người dân nói chung.

Một Hà Nội của lịch sử, yêu thương, gắn kết

Niềm tự hào, tình yêu đất nước không chỉ dừng lại ở những món quà cổ động, không khí rộn ràng còn lan tỏa từng góc phố Hà Nội và cả trong ánh mắt tự hào của người dân.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhiếp ảnh gia Huy Hoan bồi hồi chia sẻ những ngày này, nếu đứng giữa phố phường Hà Nội và nhìn quanh, sẽ nhận ra ai cũng mỉm cười.

Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những bức ảnh nhân dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: HUY HOAN

Người Hà Nội có một niềm kiêu hãnh rất riêng - không phải chỉ vì nơi đây là Thủ đô, mà vì trong từng dịp lễ, ta được thấy rõ nhất tình yêu dành cho đất nước và cho chính gia đình mình.

Có những ông bố vốn cả năm chỉ biết công việc, hôm nay cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn đỏ cho con. Có những bà mẹ luôn tất bật, hôm nay cũng ngẩng mặt, thả hồn vào tiếng cười trong trẻo. Có những đứa trẻ vốn quen với màn hình điện thoại, hôm nay chạy tung tăng dưới biển cờ đỏ rực.

Những bức ảnh thể hiện tình yêu đất nước, hòa cùng không khí những ngày đại lễ của các gia đình được nhiếp ảnh gia Huy Hoan ghi nhận. Ảnh: HUY HOAN

"Có thể ngoài kia, bạn từng thấy Hà Nội ồn ào, vội vã, đôi khi ngột ngạt. Nhưng chỉ cần đi giữa phố trong những ngày lễ, bạn sẽ nhận ra một Hà Nội rất khác - Hà Nội của yêu thương, của gắn kết, nơi mọi người tìm về nhau. Và hơn hết, đó là Hà Nội trong ký ức mỗi đứa trẻ: nơi chúng được sống trọn vẹn những ngày tuổi thơ, bên cạnh gia đình", anh Huy Hoan chia sẻ.