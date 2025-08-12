Nhiều thương hiệu đua kích cầu dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành "thời điểm vàng" để các doanh nghiệp, thương hiệu triển khai chiến dịch bán hàng. Từ cuối tháng 7, không khí kích cầu mua sắm lan rộng từ trung tâm thương mại tới các cửa hàng bán lẻ.

Ở lĩnh vực thời trang, Canifa là một trong những thương hiệu sớm tham gia cuộc đua kích cầu theo đại lễ 80 năm Quốc khánh. Bộ sưu tập "Yêu nước từ trong nôi" của hãng gây chú ý bởi tính đa dạng cho nhiều lứa tuổi, với giá khoảng 169.000-299.000 đồng một sản phẩm. Hãng còn tung thêm chương trình ưu đãi 20-30% cho đơn mua theo nhóm và mini game chủ đề yêu nước để hút khách mua.

Đại diện thương hiệu Canifa cho biết chiến dịch là kết quả của quá trình chuẩn bị nhiều tháng trước với sản phẩm chủ đạo là áo phông, khăn, mũ, nón mang sắc đỏ của Quốc kỳ. Phần lớn bộ sưu tập đang mở bán theo hình thức đặt trước (pre-order).

"Dù chưa phản ánh đầy đủ doanh thu thực tế, lượng đơn đặt trước cho thấy tín hiệu tăng trưởng cao, nhất là trong bối cảnh cả nước hướng tới chuỗi hoạt động mừng 80 năm Quốc khánh", đại diện Canifa chia sẻ.

Gian hàng áo phông theo chủ đề yêu nước tại một cửa hàng trên mặt đường Bà Triệu, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diễm

Tương tự, nhiều thương hiệu khác như BOO, Coolmate, Yody, Lamer... cũng ra mắt các bộ sưu tập theo chủ đề yêu nước với sản phẩm chủ đạo là áo thun. Đơn cử, đầu tháng 8, Coolmate tung ra bộ sưu tập Tự do vươn mình cùng một số ưu đãi giảm giá, miễn phí ship cho đơn hàng tối thiểu.

Ở lĩnh vực trang sức, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý cũng ra mắt phiên bản bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trọng lượng 5 lượng. Doanh nghiệp này cho biết trong ngày mở đơn, toàn bộ 9.999 thỏi bạc đã được khách đặt hàng. Trước đó, phiên bản bạc thỏi kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của đơn vị cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng và đặt mua hết trong vài ngày đầu mở bán.

Trong khi đó, nhiều chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ cũng nhanh chóng tận dụng thời điểm vàng để kích cầu tiêu dùng. Đơn cử tại các trung tâm thương mại Aeon Mall, Vincom... gian hàng thời trang, phụ kiện hưởng ứng dịp lễ này được trang trí bắt mắt, ở vị trí thuận tiện để hút khách.

Hay tại các tuyến phố như Hàng Bông, Hàng Gai, Phủ Doãn, các cửa hàng lưu niệm trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn vào các cuối tuần gần đại lễ. Không gian tại các cửa hàng được trang trí rực rỡ bởi các sản phẩm mang đậm dấu ấn và bản sắc Việt Nam, thu hút nhiều người dân và du khách quốc tế tìm mua.

Chị Thu Huyền, ở phường Cửa Nam, bày tỏ hào hứng vì mới sắm cho gia đình áo "đồng phục" cờ đỏ sao vàng để tham gia chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chị nói, so với những năm trước, đại lễ này mang đến nhiều cảm xúc thiêng liêng, trân trọng đồng thời là dịp để chị lan tỏa đến các con tình yêu đất nước.

Với nhiều hoạt động kỷ niệm dịp Quốc khánh, Hà Nội dự kiến sẽ đón lượng khách tăng đột biến từ miền Trung, miền Nam và quốc tế. Chị Ngọc Toàn, chủ một cửa hàng lưu niệm, cho biết với nhiều Ngoài các sản phẩm bán quanh năm (áo phông, cờ, nón) chị đã nhập thêm nhiều món đồ lưu niệm như quạt, móc khóa, sổ, tranh... in hình cờ Tổ quốc.

"Từ cuối tháng 7 đến nay, sức mua của khách hàng với các sản phẩm này đã tăng khoảng 20% so với tháng trước, trong đó áo phông cờ đỏ sao vàng được ưa chuộng nhất", chị chia sẻ.

Một số du khách nước ngoài tham quan cửa hàng lưu niệm tại phố cổ Hà Nội trong dịp chào mừng đại lễ. Ảnh: Ngọc Diễm

Các nhà sản xuất cũng không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh sản phẩm hưởng ứng ngày đại lễ của đất nước. Bà Thu Hương, Giám đốc công ty may mặc có trụ sở ở phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình, cho biết số lượng đơn hàng đặt may hưởng ứng kỷ niệm Quốc khánh tăng mạnh từ cuối tháng 7, khiến toàn bộ xưởng của công ty phải hoạt động hết công suất. Đội ngũ nhân viên, công nhân phần lớn phải tăng ca để kịp giao hàng đúng hẹn.

Bên cạnh tệp khách quen, nhiều khách mới cũng chủ động đặt hàng, tập trung vào hai sản phẩm áo phông freesize và mẫu áo gia đình. Phần lớn các sản phẩm được in chữ màu vàng cùng hình ảnh Quốc kỳ, nón lá, di tích lịch sử hay bản đồ hình chữ S với phong cách đa dạng.

"Những chiếc áo có giá 100.000- 200.000 đồng dễ tiếp cận với nhiều phân khúc người tiêu dùng. Có những thương hiệu lớn đặt cả nghìn chiếc để hưởng ứng dịp lễ đặc biệt này", bà Hương cho hay.

Lý giải sức hút của các sản phẩm mang biểu tượng dân tộc, đại diện thương hiệu thời trang Canifa nhìn nhận 2025 là năm đánh dấu nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ của loại hình này, bởi có hai dịp lễ lớn mừng 50 năm Giải phóng miền Nam -thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo bà, yếu tố khác biệt của các sản phẩm năm nay so với những dịp lễ 2/9 trước đây nằm ở việc kết hợp cảm xúc và ứng dụng thực tiễn. Với các gia đình có con nhỏ và người trẻ, các thiết kế đơn giản, dễ phối giúp họ linh hoạt sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đời sống thường ngày đến những dịp lễ lớn. Với du khách quốc tế, sản phẩm như áo phông, mũ hay túi xách cũng trở thành món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

"Đây là tín hiệu tích cực cho thấy người dân, đặc biệt giới trẻ, ngày càng chủ động thể hiện tình cảm với đất nước qua các lựa chọn thời trang hàng ngày", đại diện Canifa chia sẻ.