Chật vật thuê phòng, đặt chỗ ngồi xem diễu binh 2/9

Nhưng "cuộc săn phòng" không hề dễ dàng như cô tưởng. Từng nghĩ đặt sớm bốn tháng sẽ có nhiều lựa chọn, nhưng gần như toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ ở các quận trung tâm có đoàn diễu binh đi qua đều báo hết phòng.

Sau một tuần tìm kiếm, cô đặt được một phòng 20 m2 trên phố Hàng Cháo phường Đống Đa, cho hai người, giá gần hai triệu đồng. Vị trí này gần khu vực quảng trường Ba Đình và các tuyến phố gần như chắc chắn sẽ có đoàn diễu binh đi qua nên Thúy Anh thấy mức giá này hợp lý.

"Đợt 30/4 tôi đã lỡ sự kiện tại TP HCM nên không cho phép bản thân chần chừ để hụt tiếp diễu binh 2/9 nữa", cô gái 27 tuổi, du học sinh Nhật Bản vừa về nước nói.

Nhưng rắc rối ập đến vào đầu tháng 8, khi khách sạn đột ngột hủy phòng của Thúy Anh với lý do không thanh toán ngay, dù đã đặt qua ứng dụng. Bức xúc và lo lắng cô lao vào cuộc tìm kiếm mới. Các hội nhóm, ứng dụng đặt phòng đều không còn lựa chọn phù hợp. Cuối cùng, cô chấp nhận thuê một phòng ở gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giá 4 triệu, đắt gấp đôi nhưng không có tầm nhìn lý tưởng như chỗ ban đầu.

"Thời điểm này vẫn còn phòng là may, giá nào tôi cũng chấp nhận", cô gái nói.

Thúy Anh sắm cờ, áo và cả đồ cắm trại dã chiến. Cô dự định sẽ rời khách sạn từ rạng sáng, tìm một vị trí ở ngã năm Hùng Vương - Nguyễn Thái Học để hòa mình vào dòng người, chờ đón đoàn diễu binh.

Hợp luyện cụm các khối quân đội diễu binh lần thứ hai sáng 2/7 tại điểm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Tương tự, gia đình Kiều Chinh, 29 tuổi, ở phường Long Biên cũng quyết định thuê phòng khách sạn để tiện cho cả nhà, đặc biệt là hai con nhỏ, cùng xem diễu binh. Dù nhà không quá xa trung tâm, cô vẫn sợ tắc đường và không thể tìm được chỗ đẹp nếu di chuyển vào đúng ngày lễ.

Từ cuối tháng 7, Chinh đã đi khảo sát các khách sạn trên phố Nguyễn Thái Học nhưng không còn một phòng trống. Cuối cùng, cô chốt một homestay ở khu vực Văn Miếu với giá một triệu đồng một đêm cho căn 4 người lớn và 2 trẻ em.

"Mức giá này gấp đôi ngày thường và phải thanh toán trước 100%, nhưng tôi không dám chần chừ, chậm là có người khác thuê ngay", Chinh nói.

Kiều Chinh, 29 tuổi, ở phường Long Biên thuê nhà ở khu vực Văn Miếu từ ngày 29/8-2/9 để tiện xem lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tượng "săn" phòng của Thúy Anh và Kiều Chinh phản ánh sức nóng của dịp lễ 2/9 năm nay.

Dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda công bố cuối tháng 5, lượng tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội cho kỳ nghỉ lễ (30/8 đến 3/9) tăng hơn 44 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng đột biến, đưa Hà Nội từ ngoài top 10 lên vị trí dẫn đầu các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cả nước. Đại diện Agoda nhận định, lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là "thỏi nam châm" chính tạo nên sức hút này.

Các công ty lữ hành cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Từng chia sẻ trên VnExpress, ông Phạm Quốc Khánh, Phó giám đốc Du lịch Việt Hà Nội, cho biết các tour đến Hà Nội kết hợp xem diễu hành chiếm 30-40% tổng sản phẩm du lịch nội địa được chào bán từ TP HCM, cao hơn đáng kể so với mức 20-25% của những năm trước.

Sức nóng này cũng lan sang thị trường dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các quán cà phê có "view" xem diễu binh.

Các quán cà phê ở các tuyến phố trung tâm như Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi, Nguyễn Thái Học kín chỗ đặt trước vào ngày 2/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Đầu tháng 8, Ngọc Ánh, 31 tuổi, ở phường Nam Từ Liêm, đã liên hệ gần 10 quán cà phê trên các tuyến đường trung tâm như Tràng Tiền, Hàng Khay, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học. Hầu hết các quán đều đưa ra mức giá đặt chỗ trước, từ 250.000 đến 300.000 đồng mỗi người, kèm một đồ uống. Một số quán có vị trí "vàng" gần hồ Hoàn Kiếm, giá có thể lên tới một triệu đồng một người.

"Điều kiện đặt chỗ rất khắt khe. Khách phải chuyển khoản trước 100% và quán chỉ giữ chỗ trong 10 phút sau giờ hẹn. Quá giờ coi như mất chỗ và không được hoàn tiền", Ánh cho biết.

Khảo sát của VnExpress giữa tháng 8 ghi nhận 100% quán cà phê có ban công, sân thượng nhìn ra các tuyến phố trung tâm đều thông báo hết chỗ cho dịp 2/9. Các ngày tổng duyệt (27/8 và 29/8) còn vài chỗ ngồi phía trong. Mức giá dịch vụ cho thuê chỗ ngồi tăng trung bình 3-5 lần so với ngày thường.

Trên mạng xã hội, các video review những quán cà phê có tầm nhìn đẹp để xem diễu binh thu hút hàng triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, hàng nghìn người hỏi thông tin đặt chỗ, nhưng câu trả lời nhận lại thường là "quán đã hết chỗ".

Chủ một quán cà phê trên phố Hàng Khay cho biết, mỗi ngày quán nhận hàng chục cuộc gọi và tin nhắn đặt chỗ. "Nhu cầu quá lớn nên chúng tôi phải yêu cầu khách đặt qua fanpage để tiện sắp xếp, tránh tình trạng nhận quá số lượng ghế. Dù giá cao, lượng khách hỏi thuê không hề giảm", chủ quán nói.

"Bao nhiêu năm mới có một ngày đặc biệt như vậy. Tôi muốn được hòa mình vào dòng người, cảm nhận không khí tự hào dân tộc trong ngày kỷ niệm trọng đại này", Ngọc Ánh nói. Người phụ nữ 31 tuổi đã đặt được 5 suất tại một quán trên đường Lê Duẩn với giá 250.000 đồng một người, chưa bao gồm đồ uống. Để chắc chắn không mất chỗ, cả nhà dự định sẽ xuất phát từ 3h sáng.

Lý giải hiện tượng này, PGS. TS. Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng các đại lễ như Thống nhất đất nước 30/4 hay Quốc khánh 2/9 luôn mang ý nghĩa trọng đại, là niềm vui chung của cả nước. Việc người dân cùng hướng về nơi tổ chức sự kiện thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc.

"Đây là dịp để các thế hệ, đặc biệt là người trẻ, tri ân quá khứ, cảm nhận không khí lịch sử hào hùng mà cha ông đã trải qua để giành độc lập. Việc sẵn sàng chi trả chi phí, dành thời gian và công sức để được góp mặt trong những khoảnh khắc đặc biệt ấy chính là một biểu hiện sống động của lòng yêu nước", ông Đức nói.