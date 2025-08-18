Khách đặt chỗ từ đầu tháng 5 để xem diễu binh, loạt nhà nghỉ, homestay Hà Nội hết phòng dịp 2/9

Khách sạn gần Quảng trường Ba Đình kín phòng

Vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, TP.Hà Nội tổ chức lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Sự kiện tạo sức hút khiến Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch của cả nước trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Giới trẻ nô nức đến Hà Nội chụp ảnh mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Nhu cầu lưu trú tại các khách sạn nằm dọc theo trục diễu binh, diễu hành như khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, phố Tràng Tiền, phố Tràng Thi, phố Nguyễn Thái Học, đường Cát Linh...đều tăng vọt. Thậm chí những phòng có ban công hoặc cửa sổ nhìn thẳng về khu vực diễu binh, diễu hành, đều đã có khách đặt từ đầu tháng 5.

Chị Hoàng Loan (TP.HCM) cho biết, từ khi có thông tin Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành ngày 2/9, chị đã được bạn bè rủ ra Hà Nội. Đến giữa tháng 5, tham khảo một số khách sạn, nhà nghỉ ở Hàng Bột, Nguyễn Thái Học..., chị Loan đều được báo đã hết phòng ngày 1 và 2/9.

Dự đoán nếu chờ đến tháng 8 thì không còn khả năng đặt được phòng nữa, hoặc phải ở khách sạn xa, giá lại đắt nên chị quyết định đặt luôn homestay tại phố Hàng Cháo có mức giá 1 triệu đồng/đêm.

Loay hoay cả tiếng đồng hồ trên các nền tảng tìm phòng, anh Mạnh Thái (Đà Nẵng) vẫn không thể tìm ra khách sạn 3 sao còn trống phòng vào ngày 1 và 2/9 ở khu vực phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã. Anh Thái dự kiến tìm một phòng có ban công nhìn ra phố Nguyễn Thái Học – vị trí đặc địa nhất vì có thể xem được đủ các khối, nhưng nay với tình hình thực tế, anh đành chọn một homestay gần Lý Quốc Sư, giá 2 triệu đồng/đêm.

Không chỉ những du khách đến từ phương xa, nhiều người ở Hà Nội cũng tìm phòng khách sạn ở trung tâm Thủ đô để có chỗ đẹp xem các khối diễu binh dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chị Phương Thanh (Hà Nội) chia sẻ, mặc dù ở Hà Nội nhưng khu vực nhà chị Thanh cách xa Quảng trường Ba Đình, các con chị lại muốn xem diễu binh 2/9 tận mắt nên chị đã “săn” phòng từ dịp 30/4-1/5. Từ đầu tháng 5, tuy chưa biết tuyến đường chính thức các khối diễu binh sẽ đi qua nhưng chị đã đặt phòng trên phố Hàng Bông cách Quảng trường Ba Đình hơn 1km với giá 2 triệu đồng/đêm.

Còn nhiều lựa chọn lưu trú trong bán kính 2-5km

Đại diện khách sạn trên phố Lê Hồng Phong có vị trí gần Lăng Bác cho biết, nhiều khách đặt phòng cho dịp Quốc khánh 2/9 để xem lễ diễu binh, duyệt binh từ 3 tháng trước.

Khách đặt phòng sớm chủ yếu là các đoàn khách từ miền Nam và miền Trung. Một số khác là các gia đình, đoàn khách tại các tỉnh thành phía Bắc để xem diễu binh dịp 2/9 kết hợp tham quan, du lịch Hà Nội.

Đến nay khách sạn này gần như kín phòng, chỉ còn trống 1, 2 phòng đơn. Nhiều khách đi theo nhóm gọi điện đặt phòng nhưng bên khách sạn không thể nhận thêm.

Theo khảo sát, tình hình đặt phòng ở những khách sạn sát Quảng trường Ba Đình hiện nay khá khó khăn. Tuy nhiên, du khách vẫn có nhiều lựa chọn lưu trú trong bán kính khoảng 2-5km. Nhiều khách sạn ở phường Ngọc Hà, Quán Thánh, Cầu Giấy, Long Biên… vẫn còn phòng.

Đáng chú ý, bên cạnh các cơ sở lưu trú, một số người dân còn tận dụng phòng trống tại nhà, bố trí đệm, rèm, giường cho khách xem diễu binh thuê.

Dữ liệu từ Booking.com cho thấy, Hà Nội vươn từ vị trí thứ 7 năm ngoái lên số 1 điểm đến tìm kiếm dịp 2/9. Giá phòng 3 đến 5 sao tăng 20 - 40%, dao động từ 1,5 đến 4 triệu đồng/đêm nhưng vẫn kín phòng. Trong khi đó, giá phòng tầm trung đặt vào tháng 8 đã lên 1,8 triệu đồng/đêm cho phòng 2 giường đôi.

Khách đặt phòng trong những ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành cần kiểm tra kỹ thông tin khách sạn, đối chiếu giữa thực tế và trên các nền tảng. Khi mua tour online, du khách cần kiểm tra kỹ đơn vị bán tour, vào các trang web chính thống để kiểm tra trước khi chuyển tiền mua tour. Trước khi du khách đến Hà Nội cần nắm thông tin số điện thoại nơi tiếp nhận phản ánh về dịch vụ du lịch, trú để kịp thời xử lý nếu có tình huống rủi ro.