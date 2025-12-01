Tối 1-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại

Tối 1-12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 153,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng đi xuống vào buổi chiều, trong khoảng 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 153,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 400.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước bất ngờ giảm trở lại, sau khi tăng rất mạnh vào cuối tuần rồi nối đà đi lên vào sáng nay. Dù hạ nhiệt, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn vẫn đang ở vùng cao nhất trong lịch sử.

Có điều, giá vàng trong nước hạ nhiệt dù giá thế giới ổn định vào cuối ngày. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại đang được giao dịch quanh mức 4.249 USD/ounce, ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19,8 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 18 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước đang cao hơn nhiều so với giá thế giới đã kích thích nhu cầu gom USD nhập lậu vàng, phần nào gây áp lực lên tỉ giá USD/VND thời gian qua.

Để xử lý vấn đề này, TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, cho biết hiện Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan đang triển khai quyết liệu Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thị trường vàng cùng các thông tư hướng dẫn. Theo đó, dự kiến nguồn cung vàng cho thị trường sẽ gia tăng khi các cơ chế xóa bỏ độc quyền vàng SJC và cho phép một số ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được nhập khẩu vàng nguyên liệu. Kiểm soát tốt thị trường vàng sẽ giúp tỉ giá ổn định hơn rất nhiều.

"Hiện nay có khoảng 7-8 ngân hàng và doanh nghiệp lớn được phép nhập khẩu vàng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh cho thị trường vàng trong thời gian tới" – TS Cấn Văn Lực kỳ vọng.

Các chuyên gia kỳ vọng khi nguồn cung vàng nhập khẩu tăng, giá vàng trong nước có thể thu hẹp cách biệt với giá thế giới.