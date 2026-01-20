Nở rộ dịch vụ "độc lạ" ngày Tết

Khi nhiều gia đình trẻ sống xa quê, quỹ thời gian eo hẹp, nhu cầu "đón Tết theo cách mới" cũng ngày càng rõ nét. Kéo theo đó là sự xuất hiện của nhiều dịch vụ trải nghiệm và tiện ích gắn với giá trị truyền thống.

"Báo hiếu" trọn gói

Cuối tuần qua, khu vườn Organica Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP HCM) rộn ràng hơn thường lệ với hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng.

Trong không gian xanh mát, nhiều em nhỏ lần đầu được chạm tay vào lá dong, hạt nếp, loay hoay buộc lạt dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Không chỉ trẻ em, người lớn cũng tỏ ra hào hứng khi tự tay gói chiếc bánh mang hương vị Tết, dù phải mua vé tham gia với mức 50.000 đồng (kèm thức uống) hoặc 199.000 đồng nếu muốn mang bánh về nhà.

Chị Cẩm Hoa (ngụ phường Cầu Kiệu, TP HCM) cho biết mỗi dịp Tết đến, chị luôn nhớ cảm giác quây quần gói bánh chưng, canh chừng nồi bánh nghi ngút khói như thời thơ ấu. Sau khi đến Organica Thảo Điền tham gia làm bánh chưng, chị còn có nhiều ảnh đẹp để đăng mạng xã hội theo "trend Tết".

Theo bà Nguyễn Hồng Châu, đại diện hệ thống Organica, hoạt động gói bánh chưng được tổ chức lần đầu theo gợi ý của khách hàng song thành công vượt ngoài mong đợi. Toàn bộ nguyên liệu chuẩn bị đều được sử dụng hết. "Nhiều khách còn đề nghị Organica tổ chức thêm buổi gói bánh nữa vào tháng chạp để họ rủ thêm người thân, bạn bè cùng tham gia" - bà Châu hào hứng.

Không chỉ các dịch vụ trải nghiệm, những tiện ích "đi Tết hộ" cũng bắt đầu nở rộ. Anh Quốc Hưng, thành viên sáng lập Công ty TNHH Đạo Hiếu Việt Nam - chuyên giúp khách hàng báo hiếu, tri ân và chăm sóc cha mẹ, ông bà, tổ tiên một cách trọn vẹn dù ở bất kỳ đâu - cho biết anh cùng cộng sự lập công ty từ trải nghiệm xa quê.

Cơ duyên xuất phát từ thời gian du học, anh Hưng thường xuyên phải gọi điện thoại hoặc nhắn tin nhờ người quen ở quê nhà đến thăm hỏi, tặng quà ông bà, cha mẹ. Dù vậy, anh vẫn luôn cảm thấy mình "mắc nợ" tình cảm. Từ trăn trở đó, anh cùng cộng sự xây dựng dịch vụ báo hiếu trọn gói, thay vì những dịch vụ nhỏ lẻ trên thị trường.

Dịp Tết, công ty của anh Hưng tập trung gói "Tết báo hiếu", dành cho những người không thể trực tiếp về thăm gia đình. Nhân viên sẽ đến tận nhà thăm hỏi, biếu quà Tết, gửi lời chúc theo nội dung khách hàng đặt trước, đồng thời ghi nhận nhanh tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi qua 6 chỉ số cơ bản. Hình ảnh, video sẽ được ghi lại (khi gia đình đồng ý) để khách hàng lưu giữ làm kỷ niệm. Mức giá cho gói dịch vụ này là 650.000 đồng, chưa bao gồm chi phí quà tặng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đạo Hiếu Việt Nam còn cung cấp dịch vụ mua sắm Tết theo yêu cầu của những khách hàng bận rộn hoặc ở xa, với phí 500.000 đồng. Nhân viên sẽ thay khách hàng lựa chọn địa điểm mua sắm uy tín, kiểm tra kỹ chất lượng, hạn dùng, hình thức sản phẩm và gửi hình ảnh, hóa đơn để khách xác nhận. Theo anh Hưng, khách hàng của công ty chủ yếu là Việt kiều và người trẻ sống tại các đô thị.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết

Bán cả mâm cúng

Trong khi đó, hệ thống AEON Việt Nam mới đây cũng gây chú ý khi tham gia "cuộc đua" cung cấp dịch vụ mâm cơm ngày Tết tại các trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị trên toàn quốc. Dịch vụ được triển khai từ cuối tháng 11 âm lịch đến hết mùng 2 Tết, hướng đến nhóm khách hàng bận rộn hoặc không có nhiều thời gian chuẩn bị bếp núc trong những ngày cao điểm cuối năm.

Mâm cơm ngày Tết của AEON gồm nhiều món truyền thống quen thuộc như: xôi gấc, thịt kho trứng, giò lụa, thịt đông, nem rán, canh măng móng giò, canh khổ qua dồn thịt… Các món được chế biến sẵn, đóng gói theo set hoặc bán lẻ tùy nhu cầu. Giá mỗi mâm dao động từ 500.000 - 800.000 đồng, tùy số lượng và thành phần món ăn.

Chị Nguyễn Thị Phượng (Hà Nội) cho biết đã đến siêu thị khảo sát mâm cỗ mẫu và dự định đặt mua trong dịp Tết sắp tới. "Những ngày Tết, tôi thường cúng cơm nhiều lần, nếu tự nấu thì vừa vất vả vừa chưa chắc tiết kiệm hơn vì giá thực phẩm thường tăng. Đặt sẵn mâm cỗ giúp mình đỡ áp lực mà vẫn giữ được không khí Tết truyền thống" - chị Phượng so sánh.

Không chỉ mâm cỗ, thị trường trái cây "độc lạ" cũng bắt đầu nhộn nhịp. Ông Nguyễn Tùng, chủ một vựa trái cây chuyên phục vụ thị trường Tết, cho biết đang chuẩn bị khoảng 10.000 trái dưa hấu khắc chữ, hoa văn bằng kỹ thuật laser, thay thế cho hình thức khắc tay thủ công, tốn nhiều nhân công và chi phí.

Ông Tùng nhớ lại: "Trước đây, chúng tôi phải thuê sinh viên mỹ thuật khắc thủ công, năng suất thấp nên giá thành cao. Nay chúng tôi khắc bằng máy laser nên nhanh hơn, đều hơn. Hình thức khắc tay chủ yếu để trình diễn, phục vụ khách tham quan, chụp hình".

Theo ông Tùng, sau khi khắc, giá bán dưa hấu tăng từ khoảng 40.000 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg. Do nhu cầu thị trường khá lớn và chỉ tập trung trong vài ngày cận Tết nên cơ sở chỉ nhận đơn theo năng lực để bảo đảm chất lượng.