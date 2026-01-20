Quýt cổ chu sa hình ngựa giá 40 triệu đồng vẫn 'cháy hàng' trước Tết

Chậu quýt cổ chu sa tạo hình ngựa có giá lên tới 40 triệu đồng tại một nhà vườn ở Hưng Yên. Sản phẩm mang ý nghĩa đại cát, đại lợi đón Tết Bính Ngọ 2026.

Làng cây cảnh thuộc xã Văn Giang (Hưng Yên) được coi là một trong những vựa hoa lớn nhất miền Bắc. Năm nay, các nghệ nhân nơi đây đã tạo nhiều kiểu dáng cho loại quýt chu sa để trở thành sản phẩm riêng biệt, đưa đi bán tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Anh Hoàng Chu Nguyên (chủ nhà vườn) là một trong số ít nghệ nhân tại địa phương sở hữu kỹ thuật gò linh vật thủ công. Điểm đặc biệt là anh hoàn toàn không sử dụng khuôn đúc sẵn hay bản vẽ phác thảo. “Thích thế nào tôi làm thế ấy, cứ nhìn dáng cây rồi gò theo”, anh nói.

“Mỗi một linh vật đều có một nét khó riêng, nhưng với bàn tay người thợ thì mình cứ nghĩ ra là làm được, không có gì là khó cả. So với người bình thường, việc tạo hình này rất khó, nhưng anh em ở đây có thể xử lý được tất cả các thế dáng bất chấp độ phức tạp”, anh Hoàng Chu Nguyên chia sẻ.

Để có được một tác phẩm ưng ý, khâu chuẩn bị phôi cây cực kỳ khắt khe. Cây quýt chu sa phải đạt độ tuổi tối thiểu từ 3 năm trở lên mới đủ tiêu chuẩn để bắt đầu uốn nắn. Thời gian hoàn thiện một chú ngựa đơn lẻ mất khoảng hơn 2 ngày công.

Hiện tại, một cặp ngựa quýt cảnh đang được bán với giá khoảng 26-30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhà vườn còn một số tác phẩm như lục bình, thỏi vàng... có mức giá dao động từ 10-30 triệu đồng/cây, tùy kích cỡ.

So với năm ngoái, các mẫu quýt cảnh này vẫn được ưa chuộng và giữ mức mua ổn định. Anh Trần Văn Chí (35 tuổi), một trong những nghệ nhân tại nhà vườn Anh Em, cho biết, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, họ đã bán được khoảng 30 chậu quýt cổ chu sa hình ngựa.

Theo chủ vườn, nhiều người từ xa đã về tận vườn để đặt cọc trước những cây to đẹp từ tháng 11/2025. Các sản phẩm tạo hình linh vật hướng tới tệp khách hàng ưa thích sự sáng tạo nghệ thuật. Giá trị của cây không chỉ nằm ở tuổi đời mà còn ở sự kỳ công trong việc cắt tỉa.