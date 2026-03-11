Dồn dập ra mắt căn hộ 20-30 triệu đồng/m2, tín hiệu mới cho người mua nhà

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 vừa qua, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, trong năm nay, nhiều dự án vướng mắc pháp lý trước đây sẽ được tháo gỡ để triển khai trở lại.

Theo ông Hưng, các dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đủ điều kiện triển khai sẽ được khơi thông mạnh mẽ, giúp nguồn cung nhà ở trên thị trường tăng lên đáng kể so với năm 2025.

Việc khơi thông hàng loạt dự án không chỉ mang lại nguồn cung mới mà còn giúp điều tiết mặt bằng giá nhà và giảm áp lực nóng như thời gian qua. Người dân có nhu cầu thực sẽ có cơ hội, điều kiện để tiếp cận các sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của mình.

“Các phân khúc dự kiến tăng trưởng mạnh là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở thương mại giá rẻ. Đây sẽ là các loại hình được ưu tiên phát triển trong thời gian tới,” ông Hưng cho biết.

Thực tế trên thị trường cho thấy, ngay từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội đã bắt đầu mở bán hoặc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Như tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh trước đây), dự án CT2 đang tiếp nhận đăng ký mua 240 căn hộ với giá khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Trong quý I/2026, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) cũng dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m2. Với mức giá này, một căn hộ diện tích 70m2 có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Một dự án khác là khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên do CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á triển khai cũng chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ mua nhà từ ngày 1–15/5, với giá khoảng 29 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì)…

Không chỉ phía cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đưa ra kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội ngay từ đầu năm.

Tổng công ty Viglacera cho biết, năm 2026, doanh nghiệp đã chuẩn bị quỹ đất sạch để đầu tư khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Ninh Bình. Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp này đã hoàn thành 8.000 căn nhà ở xã hội, chiếm khoảng 8% tổng số căn nhà xã hội hoàn thành trên cả nước.

Tại Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp và liên danh là CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc và khu nhà ở xã hội tập trung Tiên Dương Park City cũng đã ra mắt trong năm 2025. Tổng nguồn cung của hai dự án này đạt khoảng 4.700 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 18.000 người.

Thị trường bất động sản xuất hiện tín hiệu tích cực. Ảnh: Hồng Khanh

Đáng chú ý, dự án Thăng Long Green City từng gây chú ý trên thị trường khi mở bán với giá 18,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì) - mức giá thấp nhất trong các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay.

Bên cạnh việc tăng nguồn cung nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng hiện đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Theo dự thảo, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp sẽ có nhiều điểm khác biệt so với nhà ở thương mại thông thường.

Bộ Xây dựng cho rằng, chính sách này sẽ góp phần tạo nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp, điều chỉnh cơ cấu thị trường đang mất cân đối, từ đó kéo mặt bằng giá chung giảm xuống, tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có thu nhập trung bình, có nhu cầu thực.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Khang Phát (Khang Land) cho rằng các chính sách mới cùng với việc nguồn cung được khơi thông sẽ giúp thị trường bất động sản bước vào giai đoạn ổn định hơn. Người mua nhà sẽ có thêm lựa chọn và không còn bị áp lực như trước.

Theo ông, người có nhu cầu mua nhà ở thực nên theo dõi thị trường, cân nhắc kỹ thời điểm và sản phẩm phù hợp thay vì nóng vội xuống tiền.

Việc tháo gỡ pháp lý dự án, gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội và chính sách phát triển nhà ở giá phù hợp đang mở ra kỳ vọng về một chu kỳ mới của thị trường bất động sản. Trong bối cảnh đó, người mua nhà sẽ có thêm cơ hội tìm được nơi an cư phù hợp sau nhiều năm thị trường khan hiếm nguồn cung và giá nhà liên tục leo thang.