Giá xăng dầu hôm nay 10/3: Dầu thô lao dốc mạnh, thế giới bớt ngạt thở, xăng dầu trong nước giảm áp lực

Giá xăng dầu hôm nay 10/3: Dầu thô lao dốc không phanh

Cập nhật rạng sáng nay lúc 6 giờ 22 phút (giờ Việt Nam) sáng 10/03, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá các loại dầu thô thế giới giảm mạnh.

Dầu WTI giao ngay bán ra giảm xuống mức 88,35 USD/thùng, giảm 18 USD/ thùng so với mở phiên lúc 6 giờ 16 phút rạng sáng ngày hôm qua 9/3; giảm 2,5 USD/thùng, tương đương mức giảm 2,8% theo ngày.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 92,7 USD/thùng, giảm 14,3 USD/thùng so với giá mở phiên lúc 6 giờ 22 phút sáng ngày hôm qua 9/3.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự giữa Iran với Mỹ, Israel và sự leo thang, mở rộng xung đột ra các nước Trung Đông, giá dầu thô tăng mạnh gây lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu.

Theo đó, tính bình quân giá dầu thô thế giới đến ngày hôm nay 10/3, tăng từ kỷ lục từ 55,48% đến 65,05% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 55% đến trên 60,8%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu Brent giao kỳ hạn hạ nhiệt vào thứ Ba sau khi tăng vọt lên gần 120 USD trong phiên trước đó. Biến động của giá dầu Brent khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu rằng cuộc chiến với Iran có thể sắp kết thúc và chiến dịch quân sự của Mỹ đang tiến triển tốt hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Ông Trump cũng cho biết, dự định sẽ bãi bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ và cho Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nhằm kiềm chế giá dầu.

Thêm vào áp lực giảm giá, các bộ trưởng tài chính G7 cho biết nhóm này "sẵn sàng" giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu cần thiết, mặc dù cho đến nay chưa có hành động nào được thực hiện.

Thực tế, giá dầu đã tăng mạnh vào thứ Hai sau khi các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông bắt đầu cắt giảm sản lượng sau những gián đoạn ở eo biển Hormuz.

Với việc giao thông tàu chở dầu bị hạn chế nghiêm ngặt, một số nhà sản xuất chủ chốt, bao gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Iraq, đã bắt đầu cắt giảm sản lượng khi các kho chứa nhanh chóng đầy..

Giá xăng dầu hôm nay 10/3: Trong nước giải toả áp lực

Trước diễn biến giá dầu thô thế giới tăng rất mạnh, giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng cao, để kịp thời không làm gián đoạn nguồn cung và bù đắp các khoản chi cho doanh nghiệp, ngày 6/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 về một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra.

Trong đó Chính phủ cho phép Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết này của Chính phủ được ban hành việc điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở xăng dầu của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề.

Với Nghị quyết này, từ 15 giờ ngày 7/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều hành giá xăng dầu với mức tăng cao kỷ lục từ 3.700 đến hơn 8.400 đồng/ lít, tuỳ loại. Rạng sáng nay, 10/3, giá xăng dầu bán lẻ trong nước cụ thể:

- Giá xăng E5 RON 92 tăng hơn 3.777 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 25.226 đồng/ lít, thấp hơn xăng RON 95 III 1.821 đồng/ lít; - Giá xăng RON 95 III tăng hơn 4.707 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.047 đồng/ lít; - Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 30.239 đồng/ lít; - Giá dầu hoả tăng gần 8.500 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 35.091 đồng/ lít; - Giá dầu mazut 180 CST tăng 3.800 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 21.327 đồng/ lít.

Trong 2 lần tăng giá liên tiếp các ngày 5/3 đến 7/3, giá xăng dầu trong nước đã bật tăng rất mạnh, trong đó xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 5.703 đồng/ lít; xăng RON95-III tăng tổng cộng gần 6.900 đồng/ lít; dầu diesel tăng gần 11.000 đồng/ lít; dầu hoả tăng 15.632 đồng/ lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng tổng cộng 5.600 đồng/ kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/3/2026 - 06/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp diễn; Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz; một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất sản xuất; một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan thực hiện biện pháp tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên cho nhu cầu trong nước.

Bên cạnh đó, tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến xăng dầu trên thế giới trở nên khan hiếm, giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tiếp tục tăng cao (trừ mặt hàng dầu hỏa sau khi tăng cao đột ngột vào ngày 04/3/2026 thì đang có xu hướng giảm xuống).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 05/3/2026 và kỳ điều hành ngày 07/3/2026 là: 109,730 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,836 USD/thùng); 116,165 USD/thùng xăng RON95 (tăng 24,243 USD/thùng); 180,880 USD/thùng dầu hỏa (tăng 48,000 USD/thùng); 153,485 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 40,577 USD/thùng); 624,385 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 133,407 USD/tấn).