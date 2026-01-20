Cherry mùa Tết giá giảm một nửa

Khảo sát tại các siêu thị và cửa hàng cho thấy, so với mùa Tết năm ngoái, mặt bằng giá cherry đã đảo chiều rõ rệt. Nếu trước đây cherry Australia, Mỹ và New Zealand loại trái lớn thường được bán với giá trên 2 triệu đồng một kg, hiện nay mức giá phổ biến chỉ còn 800.000-900.000 đồng. Các loại kích cỡ trung và nhỏ cũng giảm mạnh, xuống khoảng 340.000-600.000 đồng một kg. Riêng cherry Chile được phân phối ở nhiều phân khúc, dao động từ khoảng 150.000 đến 400.000 đồng một kg, thấp hơn so với cùng kỳ và phù hợp với nhóm khách hàng có ngân sách vừa phải.

Tại một cửa hàng trên đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Đông (TP HCM), chị Hoa, chủ cửa hàng, cho biết giá cherry Mỹ năm nay "hạ nhiệt" rõ rệt. Theo chị, nếu năm ngoái hàng Mỹ thường xuyên cháy hàng, năm nay nguồn cung dồi dào hơn, đủ các loại kích cỡ. Ngay cả cherry vàng, vốn được xem là mặt hàng hiếm, cũng được bán với giá dưới 1 triệu đồng một kg.

"Nguồn cung tăng trong khi sức mua chưa phục hồi khiến các cửa hàng phải điều chỉnh giá để kích cầu", chị Hoa nói.

Ở phân khúc bình dân, xu hướng này thể hiện rõ hơn. Chị Thanh Hằng, kinh doanh trái cây tại phường Long Phước, cho biết năm nay chủ yếu nhập cherry Mỹ cỡ nhỏ và cherry Chile để dễ bán. Theo chị, giá bán thấp hơn đáng kể so với năm ngoái, trong khi chất lượng được cải thiện, trái cứng và tươi hơn. Dẫu vậy, sức mua vẫn ì ạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Cherry bán tại siêu thị Go! Gò Vấp. Ảnh: Thi Hà

Tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như MM Mega Market hay Go!, cherry tiếp tục được đẩy giá xuống nhờ các chương trình khuyến mãi. Nhiều sản phẩm được giảm 20-25%, đưa giá bán về mức 250.000-400.000 đồng một kg, tùy xuất xứ. Nhân viên siêu thị Go! Gò Vấp cho biết, cherry Australia từng được mở bán với giá dưới 500.000 đồng một kg đã nhanh chóng tiêu thụ hết trong thời gian ngắn, cho thấy sức mua cải thiện khi giá trở nên "dễ chịu" hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, chủ một doanh nghiệp nhập khẩu trái cây tại TP HCM, thị trường trái cây năm nay cạnh tranh gay gắt hơn nhiều so với trước. Không chỉ cherry mà táo, kiwi, nho cũng đồng loạt về Việt Nam với sản lượng lớn. Trong bối cảnh sức mua chưa tăng tương xứng, giá nhiều loại trái cây, dù đang cận Tết, vẫn được giữ ở mức ổn định hoặc giảm để kích thích tiêu dùng.

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu khoảng 3 tỷ USD rau quả, tăng 24% so với năm 2024. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu từ Chile tăng 181%, đạt 33 triệu USD, trong khi hàng từ Mỹ đạt khoảng 900 triệu USD, tăng 66%. Trái cây từ Australia và New Zealand cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, góp phần làm nguồn cung trên thị trường thêm dồi dào.

Diễn biến trong nước phản ánh rõ xu hướng chung của thị trường quốc tế. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), niên vụ 2025-2026, diện tích trồng cherry tại Chile ước đạt khoảng 80.000 ha, tăng 4,6% so với vụ trước; diện tích thu hoạch khoảng 74.000 ha, với sản lượng dự kiến đạt 730.000 tấn, tăng 6,7%. Sản lượng tăng nhanh trong khi khả năng hấp thụ của thị trường chủ lực không tăng tương ứng đã khiến áp lực tiêu thụ lan sang các thị trường lân cận, trong đó có Việt Nam.

Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu trái cây Chile (ASOEX) cho thấy, lượng cherry xuất khẩu tăng mạnh trong mùa cao điểm, với số container qua cảng San Antonio tăng tới 135% so với cùng kỳ. Lượng hàng lớn được đưa ra thị trường cùng lúc, chủ yếu bằng đường biển để giảm chi phí, khiến áp lực giá càng rõ nét. Trong bối cảnh cherry Chile giá thấp tràn thị trường, cherry Australia cũng chịu sức ép cạnh tranh trực tiếp, qua đó kéo mặt bằng giá cherry Tết năm nay xuống thấp hơn so với năm ngoái.