Vì sao cây xăng bán giới hạn xe máy 50.000 đồng/lượt, ô tô 500.000 đồng/lượt?

Giá tăng, người dân đi mua xăng dầu gặp khó

Sáng nay (9/3), sau gần 30 phút xếp hàng chờ đến lượt mua xăng, chị Nguyễn Thị Thu Huyền ở phường Phú Thượng (Hà Nội) chỉ đổ được 50.000 đồng tiền xăng. Lý do là cửa hàng bán giới hạn, xe máy được mua 50.000 đồng/lượt, ô tô được mua từ 300.000-500.000 đồng/lượt tuỳ xe. Thành ra, sau gần nửa tiếng chờ đợi, chị đổ được 1/3 bình xăng. Số lượng xăng này chỉ đủ cho chị chạy xe máy đi làm trong vòng hai ngày.

Ngoài việc xếp hàng lâu hơn ngày thường, anh Phùng Quang Thắng ở Định Công (Hà Nội) cũng chỉ đổ được 300.000 đồng tiền xăng.

“Cửa hàng xăng dầu bán giới hạn, xe ô tô chỉ được đổ 300.000 đồng/lượt. Muốn mua nhiều hơn cũng không có”, anh nói và cho biết, bình thường xe ô tô của anh nếu đổ đầy bình hết khoảng 1,3 triệu đồng (lúc giá xăng trên dưới 20.000 đồng/lít).

Song song với đó, nhiều người cũng có tâm lý tích trữ vì sợ khan hàng. “Sợ xăng khan hàng, tối ngày 7/3, dù ô tô vẫn còn nửa bình xăng, nhưng tôi vẫn chạy xe ra cửa hàng đổ cho đầy bình”, chị Hoàng Thị Phương ở Định Công chia sẻ. Còn xe máy, chị dự định chiều tối đi làm về cũng tạt qua cửa hàng xăng đổ thêm để đảm bảo đủ xăng chạy xe cho mấy ngày tới.

Người dân chờ đổ xăng.

Thực tế, những ngày gần đây, khi giá xăng dầu tăng phi mã, tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng cũng căng thẳng hơn. Theo đó, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu treo biển giới hạn lượng xăng dầu mỗi khách được mua. Trong đó, đa phần các cửa hàng xăng dầu giới hạn mỗi xe máy được đổ từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/lượt; xe ô tô được đổ từ 300.000-500.000 đồng/lượt.

Thậm chí, một doanh nghiệp xăng dầu ở Gia Lai từ ngày 3/3 đã ra thông báo tạm dừng bán hàng qua can, phuy ở tất cả các chi nhánh cửa hàng của công ty. Bởi, theo dõi camera phát hiện nhiều trường hợp khách mua hàng thông qua can, phuy với số lượng lớn dẫn đến số liệu xuất bán tại một số đơn vị tăng đột biến 5-6 lần so với ngày thường.

Tại Hà Nội, ngoài việc giới hạn lượng xăng dầu khách được mua, nhiều cửa hàng còn tạm ngừng bán hàng.

Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thuộc Sở Công Thương Hà Nội cho biết có 14 cây xăng tạm ngừng hoạt động và 7 cửa hàng xăng dầu hạn chế bán.

Đại diện cơ quan quản lý thị trường cho biết tình trạng cây xăng Hà Nội dừng bán xăng chủ yếu xuất phát từ việc nguồn hàng tại một số đầu mối cung cấp chưa được bổ sung kịp thời. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đã chủ động làm việc với nhà phân phối để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu trong thời gian ngắn nhất.

Nếu bán không giới hạn, vài tiếng là "cháy hàng"

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, quy định về việc các cửa hàng mở bán, đóng cửa, tạm đóng cửa đã rất rõ ràng. Còn việc các cửa hàng xăng dầu giới hạn lượng hàng bán ra thì chưa có quy định nào.

Chia sẻ với PV VietNamNet về tình trạng này, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty Hải Âu Phát (có 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Lâm Đồng) cho biết, những ngày này các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu bị kẹt ở giữa.

Bởi, nguồn hàng của thương nhân đầu mối cấp cho các doanh nghiệp bán lẻ rất hạn chế. Ông lấy ví dụ, những ngày bình thường một cửa hàng nhập 3-4 xe bồn xăng dầu/tuần, thì nay chỉ được cấp 1 xe bồn. Trong khi đó, người dân lại có tâm lý tích trữ xăng dầu vì sợ khan hàng, giá tăng.

Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khẳng định nguồn cung vẫn đảm bảo. Ảnh: Minh Hiền

Theo đó, cửa hàng chỉ còn cách giới hạn lượng xăng dầu khách được mua mỗi lần, không bán hàng vào can hay phuy. Ông Thắng nhấn mạnh, nếu bán xăng dầu không giới hạn như ngày thường, với lượng hàng được cấp hiện nay thì vài tiếng là “cháy hàng” và lại đóng cửa.

Báo cáo của Sở Công Thương TP Hà Nội cho thấy, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện tình trạng người dân mang can, thùng đến mua xăng tại cửa hàng bán lẻ để tích trữ. Thậm chí, còn có hiện tượng bán xăng bằng chai lọ gần các cửa hàng xăng dầu. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và xử lý.

Tương tự, tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai cũng có hiện tượng tích trữ dầu diesel dưới hình thức các xe ô tô tải bốn chân xếp hàng đi đổ dầu ở các cửa hàng Petrolimex. Ngay sau đó, những xe ô tô này quay đầu đổ bán cho các cửa hàng khác.

Bộ Công Thương cho biết, việc người dân có tâm lý lo sợ giá xăng dầu tăng cao và đứt gãy nguồn cung nên đổ xô đi mua hàng, tích trữ xăng dầu bằng nhiều hình thức góp phần làm nhu cầu mua xăng dầu tăng đột biến trong thời gian ngắn. Đơn cử, tại Thanh Hoá những ngày gần đây, sản lượng bán ra ở các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tăng mạnh, bình quân tăng khoảng 80-100% so với thời gian trước.

Trong khi các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn Hà Nội (Petrolimex, PVOIL, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội) báo cáo nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới ổn định. Tuy nhiên, lượng bán ra hàng ngày từ 4/3 đến 8/3 tăng 50% so với bình quân tháng 1/2026.