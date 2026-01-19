Choáng ngợp loạt ‘siêu phẩm’ cây cảnh chơi Tết ở Hưng Yên giá hàng trăm triệu đồng

Những ngày này, không khí tại các nhà vườn ở xã Văn Giang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Dòng người ra vào liên tục để ngắm nghía, chụp ảnh và hỏi mua những chậu cây cảnh “khủng” phục vụ Tết. Trong số đó, nhà vườn Hoàn TKS gây chú ý đặc biệt khi lần đầu tiên ra mắt bộ ba tác phẩm quýt chu sa mang chủ đề Phúc – Lộc – Thọ.

Theo chủ vườn, đây là những tác phẩm được đầu tư công phu từ khâu chọn cây, tạo dáng, phối chậu đến cách sắp đặt tổng thể, lấy cảm hứng từ các giá trị phong thủy truyền thống của người Á Đông. Mỗi tác phẩm không chỉ để chơi Tết mà còn gửi gắm mong ước về một năm mới an khang, sung túc.

Nổi bật nhất trong bộ ba là tác phẩm Phúc, được định giá 185 triệu đồng. Đây là tác phẩm có quy mô lớn nhất, dài hơn 5 m, rộng 2,2 m và cao khoảng 3,5 m. Trung tâm là một cây quýt chu sa lớn, phía dưới là hai cây nhỏ tạo hình “con đàn cháu đống”, biểu trưng cho sự sum vầy, viên mãn của gia đình trong ngày đầu năm mới.

Bên cạnh đó, tác phẩm Lộc có giá 120 triệu đồng được tạo hình như một thỏi vàng khổng lồ – biểu tượng của tiền tài và sự sung túc. “Thỏi vàng” dài khoảng 4 m, cao 3,3 m, rộng 1,8 m, nổi bật giữa không gian trưng bày. Những chùm quýt chu sa sai trĩu, tán cây gọn gàng càng làm nổi bật thông điệp lộc đầy, tiền đủ mà tác phẩm hướng tới.

Trong khi đó, tác phẩm Thọ – có giá hơn 200 triệu đồng và đã được khách đặt mua – lại mang dáng dấp như một dãy núi trùng điệp. Ba cây quýt chu sa được đặt trên bệ đá lớn, tán cây uốn lượn như mây núi chồng lớp, vừa mềm mại vừa vững chãi. Với chiều dài khoảng 7 m, rộng 2,2 m, cao gần 3,5 m, tác phẩm tượng trưng cho sự trường tồn, bền bỉ theo thời gian.

Để có được những “siêu phẩm” này, nhân công tại nhà vườn Hoàn TKS phải chăm sóc, tỉa tán, chỉnh dáng liên tục trong nhiều tháng, đặc biệt là giai đoạn cận Tết khi cây ra hoa, kết quả đồng đều.

Không chỉ có quýt chu sa, nhà vườn Hoàn TKS còn giới thiệu những chậu bưởi Diễn độc đáo phục vụ Tết. Đáng chú ý là một chậu bưởi Diễn có giá hơn 300 triệu đồng, hiện đang được nhiều khách hàng “đặt lịch” tới tận vườn để chiêm ngưỡng trước khi quyết định mua về chơi Tết.

Tại nhà vườn Thành Thủy, không khí cũng sôi động không kém với hàng loạt tác phẩm cây cảnh quy mô lớn. Gây ấn tượng mạnh là tác phẩm bưởi Diễn mang tên Tam Đa Phúc – Lộc – Thọ, được định giá 166 triệu đồng. Tác phẩm tạo khối vững chãi, kết hợp họa tiết vàng – bạc cùng các yếu tố nước, khói và cá cảnh, tạo nên tổng thể hài hòa, bắt mắt.

Ba cây bưởi Diễn trong tác phẩm Tam Đa có thế đứng chắc chắn, tán cân đối, quả sai trĩu phân bố đều, gợi cảm giác sung túc, đủ đầy – điều mà nhiều gia đình mong cầu trong dịp Tết đến, xuân về.