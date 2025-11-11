Loại rau mọc hoang ở rừng nhưng được coi là "nhân sâm châu Á"

Chồi gừng – "Nhân sâm châu Á"

Khi nói đến dược liệu quý, nhiều người thường nghĩ ngay đến nhân sâm, vì nó có tác dụng rất lớn với sức khỏe con người. Tuy nhiên, nhân sâm tự nhiên rất khó tìm, giá cả lại cao nên người ta thường nhắm đến một số loại khác có công dụng tương đương.

Chồi Myoga – một loại gừng kiểu Nhật.

Một trong số đó chính là chồi Myoga – một loại gừng kiểu Nhật, một loại cây lâu năm thuộc họ Zingiberaceae. Người ta còn gọi nó là gừng hoang dã, gừng đồng, gừng núi...

Đây là cây lâu năm, có nguồn gốc từ Đông Á. Chồi gừng Nhật Bản có hương vị độc đáo với dư vị sảng khoái và thường được dùng làm gia vị cho món mì somen, làm các món chính và phụ khác.

Ở Việt Nam, loại rau chồi gừng này mọc nhiều trên núi ở vùng Tây Bắc, được người Mông gọi là "Chí Cống".

Trong khi người Nhật đánh giá cao loại rau này, coi nó là "nhân sâm châu Á" thì ở Trung Quốc trồng nhiều, giá rẻ. Còn ở Việt Nam, loại rau chồi gừng này mọc nhiều trên núi ở vùng Tây Bắc, được người Mông gọi là "Chí Cống". Nhiều người sử dụng phần chồi để ngâm muối và đem bán với giá 60-70 nghìn đồng/1 lọ nhỏ.

Cây gừng Myoga có thể cao từ 60cm đến 1m. Lá khá giống lá gừng thông thường, mọc thành từng cụm với màu xanh đậm, dài và thuôn nhọn. Cây có hoa, mọc ẩn dưới mặt đất hoặc dưới lớp lá. Hoa thường nở vào mùa hè với màu trắng, kem hoặc vàng nhạt.

Nụ hoa và chồi gừng Myoga.

Khác với gừng thông thường, gừng Myoga không được trồng để thu hoạch củ thịt. Thay vào đó, nó được trồng chủ yếu để lấy những nụ hoa mập mạp, có màu trắng hồng. Những nụ hoa này giòn và chắc, trở thành đặc sản tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nó có mùi thơm, vị hơi cay và có thể ăn kèm sushi, salad, làm dưa muối, hay thêm vào các món xào, súp,…

Điều đáng nói là giá trị dinh dưỡng trong gừng Myoga. Chất tạo mùi tự nhiên α-Pinene có trong gừng Myoga được cho là có khả năng tăng cường sự tập trung bằng cách kích thích vỏ não, đồng thời giúp thúc đẩy tuyến mồ hôi và cải thiện lưu thông máu.

Trong khi người Nhật đánh giá cao loại rau này, coi nó là "nhân sâm châu Á" thì ở Trung Quốc trồng nhiều, giá rẻ.

Gừng Myoga cũng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như canxi, vitamin C, kali và chất xơ, có tác dụng làm tăng cảm giác thèm ăn, giảm đau lưng dưới, đau thần kinh và triệu chứng thấp khớp.

Trong y học cổ truyền, gừng Myoga được coi là một phương thuốc hiệu quả cho chứng mất ngủ và rối loạn kinh nguyệt. Nhờ giá trị dinh dưỡng cực cao và lợi ích nó mang lại cho sức khỏe mà gừng Myoga được ví như "nhân sâm châu Á".

Loại rau có nhiều tác dụng

Loại rau này chứa nhiều kali: Tác dụng thúc đẩy quá trình đào thải natri ra khỏi cơ thể và làm giảm huyết áp. Kali còn cải thiện lưu lượng máu nên cũng có tác dụng giảm sưng tấy do uống quá nhiều nước.

Tác dụng chống oxy hóa: Ức chế mệt mỏi cơ bắp và tăng cường oxy hoạt động. Chứa chất xơ với chức năng điều hòa nhu động ruột, hấp phụ và bài tiết đường, chất béo.

Alpha Pinene là thành phần tạo nên mùi hương cho Myoga, đồng thời có khả năng kích thích tiết mồ hôi và tăng cảm giác thèm ăn.

Loại rau này cũng có thể làm đẹp và nuôi dưỡng làn da: Chồi gừng Nhật Bản giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, có thể thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn và đốm, giúp da mịn màng và thanh tú hơn.

Ngoài ra, loại rau này có thể giảm béo và giảm cân: Chất flavonoid trong sen có tác dụng làm giảm cholesterol và chất béo, giúp điều hòa lượng lipid trong máu, giảm tích tụ mỡ, góp phần kiểm soát cân nặng và giảm cân.

Loại rau này rất giàu chất chống viêm tự nhiên và chất chống oxy hóa, có thể ức chế phản ứng viêm và giảm bớt sự khó chịu do viêm gây ra...

Chồi gừng được chế biến thành các món ăn.

Loại rau này có thể chế biến nhiều món ăn, thường là xào với ớt, vớt thịt, làm món lẩu hoặc nấu canh chua.