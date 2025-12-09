Giá đồng tăng nóng kỷ lục: Điều gì đang thổi bùng cơn sốt kim loại đỏ?

Chính sách kinh tế mới của Trung Quốc đẩy giá đồng tăng vọt

Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – vừa tuyên bố ưu tiên tăng trưởng trong năm tới, đi kèm chính sách tài khóa “chủ động” và tiền tệ “nới lỏng vừa phải”. Tuyên bố này ngay lập tức tạo niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tiêu thụ đồng của quốc gia chiếm gần 50% nhu cầu toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng định hướng mới của Bắc Kinh báo hiệu môi trường vĩ mô tích cực hơn so với kỳ vọng trước đó. Nhóm nâng cấp lưới điện, đầu tư tính toán hiệu năng cao và cơ sở hạ tầng năng lượng đều cần lượng lớn đồng – yếu tố giúp giá kim loại này tiếp tục tăng.

Ngoài ra, số liệu thương mại tháng trước cho thấy xuất khẩu Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh, đưa thặng dư thương mại vượt mốc 1.000 tỷ USD lần đầu tiên. Đây là yếu tố củng cố thêm tâm lý tích cực về nhu cầu đồng tại nền kinh tế này.

Đồng là vật liệu cốt lõi của quá trình điện khí hóa và chuyển đổi năng lượng – từ xe điện, trạm sạc, đến trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo. Nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và xe điện tăng nhanh, trong khi nguồn cung toàn cầu lại không theo kịp nhịp mở rộng của ngành luyện kim.

Nhiều mỏ đồng trên thế giới vẫn đang gặp sự cố hoặc trì hoãn mở rộng, tạo ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô. Trong năm nay, giá đồng trên Sàn London (LME) đã tăng hơn 30%, phản ánh sự chênh lệch ngày càng lớn giữa cung và cầu.

Các nhà phân tích cảnh báo sự thiếu hụt này có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi nhu cầu phục vụ cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và giao thông điện hóa bùng nổ trong vài năm tới.

Vì sao nhu cầu tích trữ từ Mỹ làm thị trường đồng thêm căng thẳng?

Trong những tuần gần đây, thị trường ghi nhận làn sóng vận chuyển đồng sang Mỹ, khi các doanh nghiệp dự đoán Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế mới vào năm sau. Xu hướng tích trữ này khiến lượng hàng tồn kho sụt giảm mạnh và phí premium tại nhiều thị trường leo lên mức chưa từng thấy.

Hệ quả là giá đồng kỳ hạn ở New York tăng cao hơn đáng kể so với giá trên LME – một diễn biến hiếm gặp, phản ánh sự thắt chặt nguồn cung mang tính khu vực.

Theo dự báo của Citic Securities, nguồn cung đồng tinh luyện toàn cầu có thể thiếu hụt khoảng 450.000 tấn vào năm 2026 – một phần do làn sóng gom hàng từ Mỹ. Để khuyến khích đầu tư mở mỏ mới nhằm bổ sung nguồn cung, giá đồng được cho là phải duy trì trung bình trên 12.000 USD/tấn vào năm tới.