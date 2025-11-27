Hợp đồng sáng lập Apple được đấu giá

Hợp đồng có ba trang gốc, là thỏa thuận giữa Steve Jobs, Steve Wozniak và Ron Wayne ký vào ngày 1/4/1976 để thành lập Apple, trong đó xác định tỷ lệ cổ phần ban đầu là 45% cho Jobs, 45% cho Wozniak và 10% cho Wayne.

Hợp đồng sáng lập Apple với chữ ký của Steve Jobs, Steve Wozniak và Ron Wayne. Ảnh: Sotheby

Các giấy tờ ghi lại việc Wayne rút khỏi tư cách đối tác chỉ 12 ngày sau khi công ty được thành lập cũng được bán kèm theo trong gói đấu giá lần này. Ban đầu, Wayne nhận được 800 USD cho 10% cổ phần trong công ty, sau đó nhận thêm khoản 1.500 USD. Wayne sau này cho biết ông rút lui vì biết rằng dự án sẽ rất chật vật và hành trình rủi ro cao đó không dành cho ông.

Theo Macrumors, nếu 10% cổ phần ban đầu của Wayne được giữ nguyên, hiện tại sẽ có giá trị 409 tỷ USD dựa trên định giá 4 nghìn tỷ USD của Apple. Đây chỉ là so sánh vui, vì cổ phiếu Apple đã chia tách nhiều lần, cùng việc phát hành cổ phiếu mới và những thay đổi về cơ cấu đồng nghĩa 10% ban đầu không thể quy đổi tương đương với số lượng cổ phiếu hiện tại.

Nhà đấu giá Christie sẽ chào bán hợp đồng và thỏa thuận rút vốn của Wayne dưới dạng một gói duy nhất vào ngày 23/1/2026. Nhà đấu giá Sotheby từng bán hợp đồng sáng lập Apple lần cuối vào tháng 12/2011 cho một nhà sưu tập tư nhân với giá 1,6 triệu USD. Trước đó, đầu những năm 1990, Wayne cũng bán bản sao hợp đồng với giá 500 USD.

Các vật phẩm liên quan đến Apple và Steve Jobs thường được bán với giá cao, như đơn xin việc của ông được mua giá 175.000 USD, thư viết tay gửi cho người bạn thời thơ ấu Tim Brown thu về 300.000 USD, hay một trong những tấm séc đầu tiên của Apple được ký bởi Steve Jobs và Steve Wozniak có giá 135.000 USD.