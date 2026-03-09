Cập nhật giá dầu tăng vọt lên 116 USD: Kỷ lục năm 2022 có thể được phá vỡ vài ngày tới?

Mốc giá dầu thô thế giới cao kỷ lục 119 USD/thùng đến 121 USD/thùng vào ngày đầu tháng 6/2022 thời điểm khi Ả rập xê út tăng giá bán dầu thô và EU cấm vận vận dầu thô từ Nga do xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, quy mô tác động của chiến sự với giá dầu và mức tăng giá của dầu sau xung đột Mỹ, Israel với Iran lần này lớn hơn trước đây. Kịch bản tăng lên mức 100 USD/ thùng đã vượt qua, chuẩn bị tăng vượt 120 USD thùng trong nay mai và có thể tăng lên mức 150 USD/thùng nếu chiến sự tại Iran, Israel không được kiểm soát.

Lúc 9 giờ 15 phút ngày 9/3, giá dầu thô Brent đã tăng vượt 116 USD/thùng, kỷ lục mới chuẩn bị được thiết lập (Ảnh chụp màn hình: Trading Economics).

Theo dữ liệu của Trading Economics, vào đầu tuần của tháng 6/2022, giá dầu thô thế giới bật tăng dữ dội trong khoảng 10 năm giá năng lượng này ổn định. Mức giá thời điểm ngày 6/6/2022 ghi nhận dao động mức 119-121 USD/thùng, biến động theo giờ.

Trong nước, giá xăng thời điểm này tăng rất mạnh, đỉnh điểm của giá xăng tại kỳ điều hành ngày 21/06/2022 lập kỷ lục lịch sử cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, xăng E5 RON 92 bán lẻ lên ngưỡng 31.300 đồng/lít; xăng RON 95-III bán lẻ lên ngưỡng 32.870 đồng/lít. Cùng đó, giá dầu diesel 0.05S bán lẻ cũng tăng lên ngưỡng 29.020 đồng/lít.

Đây là mức giá được ghi nhận là kỷ lục sau một loạt diễn biến và nguyên nhân tác động từ bất ổn tại Trung Đông và chiến sự giữa Nga - Ukraine. Tuy nhiên, mức giá xăng dầu bán lẻ trong nước tại thời điểm hiện nay đang cho thấy nguy cơ kỷ lục cũ sẽ được phá vỡ.

Cụ thể, giá dầu diesel ngày 7/3 đã tăng lên ngưỡng 30.239 đồng/ lít, phá vỡ kỷ lục giá ngày 21/6/2022 (29.020 đồng), vượt 1.200 đồng. Trong khi đó, giá các loại xăng cũng đang có nguy cơ tăng cao, trong đó xăng E5 đã ở mức 25.200 đồng/ lít, xăng RON 95 ở ngưỡng 27.000 đồng/ lít, chỉ còn cách không xa so với ngưỡng kỷ lục năm 2022.

Tại thị trường ASEAN, xăng dầu các nước đều có dấu hiệu tăng, như Malaysia giá xăng RON 97 giá bán lẻ ngưỡng 3,25 Ringgit, tương đương 21.600 đồng đến gần 22.000 đồng/ lít. Mặt hàng xăng RON 95 được Chính phủ trợ giá chỉ 2,67 Ringgit/lít, tương đương hơn 17.600 đồng/lít.

Mức giá dầu thô leo đỉnh lịch sử năm 2022 có thể được phá vỡ trong vài ngày tới (Ảnh chụp màn hình: Trading Economics ngày 9/3).

Dầu diesel của Malaysia cũng đang được Chính phủ trợ giá, khi giá bán lẻ chỉ dao động hơn 2,15 đến 3,12 Ringgit/lít, tương đương khoảng 14.200 đồng đến 20.600 đồng/lít.

Malaysia tiếp tục duy trì chính sách trợ giá một phần cho xăng RON 95 và dầu Diesel tại Đông Malaysia, giúp ổn định giá một phần trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Điều này khiến cho giá xăng RON 95 và dầu Diesel được trợ giá tại Malaysia thấp hơn đáng kể so với giá thế giới.

Tại nước đông dân nhất ASEAN, Indonesia, giá xăng khoáng RON 92 ở mức 12.300 Rupiah/lít, tương đương khoảng 19.000 đồng/lít. Giá dầu diesel 14.200 Rupiah/ lít, tương đương gần 22.000 đồng/lít.

Trong khi đó, tại Thái Lan giá xăng RON 95 đang ở mức 30,55 Baht/lít, tương đương khoảng 25.000 đồng/lít. Dầu diesel tiêu chuẩn được khống chế giá trần đang ở mức giá trần 29,94 Baht/lít tương đương hơn 24.400 đồng/ lít; dầu diesel cao cấp (theo các thương hiệu khác nhau) dao động ở mức từ 45-49 Baht/lít, tương đương hơn 37.000 đồng đến 40.000 đồng/lít.

Theo Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, Bộ Công Thương giá bán xăng dầu một số nước trên thế giới trong những ngày qua đều tăng cao do ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể: Tại Mỹ, giá xăng đã tăng 0,88 - 1 USD/lít, tương đương tăng 11%; giá dầu tăng 1,14 USD/lít, tương đương tăng 15%. Tại Lào, giá xăng tăng 3.150 - 3.810 kíp/lít, tương đương tăng 11-15% tùy loại xăng; giá dầu tăng 7.380 kíp/lít, tương đương tăng 33%; Thái Lan tăng khoảng 1,5 baht/lít xăng, tương đương 4 - 8% tùy loại; 4,2 baht/lít dầu, tương đương 14%; Trung Quốc tăng khoảng 8 - 12% tùy loại; Pháp tăng 8 - 15% tùy loại.

Về nguồn xăng dầu trong nước, 2 Nhà máy lọc hóa dầu (Dung Quất, Nghi Sơn) sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường trong nước. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cơ bản nguồn dầu thô không bị ảnh hưởng trực tiếp và đủ nguyên liệu dầu thô sản xuất đến hết tháng 4/2026; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có rủi ro do phụ thuộc nguồn dầu từ Kuwait, song hiện tại, lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển có thể duy trì sản xuất thời gian tới. Nhà máy cũng đang tích cực tìm phương án bổ sung nguồn.

Đối với nguồn cung nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu khoảng 30% cho nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong tháng 3/2026, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo nhập khẩu nguồn cung cơ bản đảm bảo. Nhập khẩu xăng dầu sản phẩm tháng 4 dự báo tiếp tục khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng.