Giá bạc hôm nay 10/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Sự kiện: Giá bạc hôm nay

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/3) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu.

Giá bạc trong nước đảo chiều tăng trở lại

Sáng 10/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,31 - 3,41 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 210.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 88,00 - 90,72 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 5,02 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 5,18 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc hôm nay 10/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu - 1

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,31 – 3,41 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 83,03 - 85,59 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 5,34 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 5,5 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 9/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,63 - 3,46 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới quay đầu tăng

Sáng 10/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 87,76 USD/ounce, tăng 4,99 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Ngân hàng UBS nhận định, bạc tiếp tục hưởng lợi từ các động lực kinh tế vĩ mô hỗ trợ ngay cả giữa tình hình địa chính trị hỗn loạn. UBS cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của giá bạc vẫn được duy trì. Ngân hàng này dẫn ra một loạt động lực chính, gồm lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực ở mức thấp, lo ngại về gánh nặng nợ toàn cầu, rủi ro đồng USD mất giá, cùng với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục vững vàng trong năm 2026.

Giá vàng hôm nay 10/3: Hồi phục sau nhiều phiên giảm liên tiếp
Giá vàng hôm nay 10/3: Hồi phục sau nhiều phiên giảm liên tiếp

Sáng 10/3, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 5.140 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

10/03/2026 12:10 PM (GMT+7)
