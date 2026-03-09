Giá xăng dầu hôm nay 9/3: Tăng thẳng đứng, chính thức vượt mốc 100 USD/ thùng

Giá xăng dầu hôm nay 9/3: Chính thức vượt mốc 100 USD/thùng

Cập nhật hồi 6 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) sáng 09/03, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá các loại dầu thô thế giới tăng vọt trên 100 USD/thùng, không có điểm dừng.

Dầu WTI giao ngay bán ra tăng lên mức 106,58 USD/thùng, tăng 15,68 USD/thùng theo ngày, tương đương mức tăng gần 17,26% theo ngày.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 107,3 USD/thùng, tăng 14,6 USD/thùng, tương đương mức tăng 15,8% so với phiên liền kề.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự giữa Iran với Mỹ, Israel và sự leo thang, mở rộng xung đột ra các nước Trung Đông, giá dầu thô tăng mạnh gây lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu.

Theo đó, tính bình quân giá dầu thô thế giới đến ngày hôm nay 8/3, tăng từ kỷ lục từ 55,48% đến 65,05% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 55% đến trên 60,8%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent tăng vọt tới 15%, lên hơn 100 USD/thùng sau khi các nhà sản xuất hàng đầu Trung Đông cắt giảm sản lượng do eo biển Hormuz quan trọng vẫn bị đóng cửa vì xung đột của Mỹ, Israel với Iran.

Kuwait, nhà sản xuất lớn thứ năm của OPEC, đã tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu và sản lượng lọc dầu để phòng ngừa, viện dẫn lý do này là các mối đe dọa từ Iran đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đang gây lo ngại cho hoạt động vận tải dầu thô.

Tại Iraq, sản lượng từ ba mỏ dầu chính phía nam đã giảm khoảng 70% xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày so với 4,3 triệu thùng trước xung đột. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết họ đang quản lý cẩn thận sản lượng ngoài khơi để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, trong khi các hoạt động trên đất liền vẫn diễn ra bình thường.

Giá xăng dầu hôm nay 9/3: Trong nước rục rịch tăng?

Trước diễn biến giá dầu thô thế giới tăng rất mạnh, giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng cao, để kịp thời không làm gián đoạn nguồn cung và bù đắp các khoản chi cho doanh nghiệp, ngày 6/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 về một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra.

Trong đó Chính phủ cho phép Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết này của Chính phủ được ban hành việc điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở xăng dầu của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề.

Với Nghị quyết này, từ 15 giờ ngày 7/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều hành giá xăng dầu với mức tăng cao kỷ lục từ 3.700 đến hơn 8.400 đồng/ lít, tuỳ loại.

Cụ thể: - Giá xăng E5 RON 92 tăng hơn 3.777 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 25.226 đồng/ lít, thấp hơn xăng RON 95 III 1.821 đồng/ lít; - Giá xăng RON 95 III tăng hơn 4.707 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.047 đồng/ lít; - Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 30.239 đồng/ lít; - Giá dầu hoả tăng gần 8.500 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 35.091 đồng/ lít; - Giá dầu mazut 180 CST tăng 3.800 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 21.327 đồng/ lít.

Trong 2 lần tăng giá liên tiếp các ngày 5/3 đến 7/3, giá xăng dầu trong nước đã bật tăng rất mạnh, trong đó xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 5.703 đồng/ lít; xăng RON95-III tăng tổng cộng gần 6.900 đồng/ lít; dầu diesel tăng gần 11.000 đồng/ lít; dầu hoả tăng 15.632 đồng/ lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng tổng cộng 5.600 đồng/ kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/3/2026 - 06/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp diễn; Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz; một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất sản xuất; một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan thực hiện biện pháp tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên cho nhu cầu trong nước.

Bên cạnh đó, tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến xăng dầu trên thế giới trở nên khan hiếm, giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tiếp tục tăng cao (trừ mặt hàng dầu hỏa sau khi tăng cao đột ngột vào ngày 04/3/2026 thì đang có xu hướng giảm xuống).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 05/3/2026 và kỳ điều hành ngày 07/3/2026 là: 109,730 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,836 USD/thùng); 116,165 USD/thùng xăng RON95 (tăng 24,243 USD/thùng); 180,880 USD/thùng dầu hỏa (tăng 48,000 USD/thùng); 153,485 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 40,577 USD/thùng); 624,385 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 133,407 USD/tấn).