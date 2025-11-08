Không phải iPhone, đây là mỏ vàng mới có thể giúp Apple thu 133 tỷ USD mỗi năm

Báo cáo mới của Morgan Stanley cho rằng Apple đang ấp ủ một hướng đi đầy tham vọng: robot hình người. Nhóm phân tích do Erik Woodring dẫn đầu ước tính, nếu chiếm 9% thị phần toàn cầu, mảng robot có thể mang về cho Apple tới 133 tỷ USD mỗi năm vào năm 2040.

Dự báo này dựa trên lợi thế sẵn có của Apple trong hệ sinh thái thiết bị tiêu dùng khổng lồ – từ iPhone, iPad đến Apple Watch – và khả năng tích hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ trả phí. Nói cách khác, nếu “robot của Apple” trở thành hiện thực, chúng có thể vừa là sản phẩm, vừa là nền tảng sinh lợi mới cho hãng.

Hiện nay, robot hình người không còn là chuyện viễn tưởng. Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và máy tính nhỏ gọn hơn, nhiều công ty công nghệ đang bước vào cuộc đua này – biến robot từ ý tưởng thành sản phẩm thương mại.

Không chỉ Apple, các tập đoàn lớn khác cũng đang đặt cược vào robot hình người. Foxconn – đối tác sản xuất của Apple – tuyên bố sẽ đưa robot vào nhà máy AI của Nvidia tại Houston (Mỹ). Nvidia, “ông lớn” về chip AI, gọi đây là bước tiến của “trí tuệ nhân tạo vật lý” và coi robot là thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Amazon cũng đã đưa hơn 1 triệu robot vào trung tâm hậu cần ở Nhật Bản, thử nghiệm robot Digit của Agility Robotics trong kho hàng và thậm chí phát triển robot gia đình Astro – “người gác nhà” di động trị giá 1.599 USD.

Elon Musk thì không chịu đứng ngoài: ông tin rằng 80% giá trị của Tesla trong tương lai sẽ đến từ dòng robot Optimus mà hãng đang phát triển.

Robot hình người kỹ thuật số thực hiện một cuộc trình diễn tại cơ sở của Agility Robotics ở Salem, Oregon, vào ngày 28/4/2025.

Apple đang chuẩn bị gì cho “kỷ nguyên robot”?

Theo Bloomberg, Apple đang thử nghiệm một cánh tay robot gắn màn hình tương tự iPad, có thể xoay theo hướng người dùng khi trò chuyện – dấu hiệu cho thấy công ty đã tiến xa hơn trong nghiên cứu. Trước đó, nỗ lực phát triển xe tự lái của Apple cũng giúp hãng tích lũy kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực cảm biến, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Các chuyên gia của Morgan Stanley dự đoán, đến năm 2040, sẽ có khoảng 415.000 robot hình người được bán ra mỗi năm tại Mỹ, tương đương 1,6 triệu robot trong tổng số hộ gia đình, với giá trung bình khoảng 30.000 USD/thiết bị – và giá có thể tiếp tục giảm theo thời gian.Với 2,3 tỷ thiết bị đang hoạt động và 130 tỷ USD tiền mặt, Apple được cho là có đầy đủ tiềm lực tài chính và công nghệ để trở thành “người dẫn đầu” trong lĩnh vực mới nổi này.

Những rào cản đang chờ đợi Apple

Dù tiềm năng là khổng lồ, con đường đưa robot vào từng ngôi nhà vẫn còn đầy chông gai. Thách thức đầu tiên là công nghệ: robot phải đủ thông minh để nhận biết người, vật nuôi hay chướng ngại vật, và có khả năng xử lý đồ vật tinh tế như ly thủy tinh.

Thứ hai là tốc độ và tính linh hoạt: phần lớn robot hiện nay vẫn di chuyển chậm, khó thay thế con người trong các tình huống đòi hỏi nhanh nhạy.

Cuối cùng là chi phí: một robot có giá bằng chiếc ô tô cũ khó có thể trở thành món đồ gia dụng phổ biến. Chỉ khi giá giảm mạnh và tính năng trở nên thực sự hữu ích, robot hình người mới có cơ hội bước vào thị trường đại chúng.

Apple có thể chưa công bố chính thức sản phẩm nào, nhưng với nguồn lực khổng lồ, kinh nghiệm về phần cứng, AI và chuỗi cung ứng toàn cầu, hãng đang cho thấy quyết tâm trở thành người tiên phong trong “kỷ nguyên robot”.

Nếu dự báo của Morgan Stanley trở thành hiện thực, Apple có thể mở ra cuộc cách mạng tiêu dùng mới, sau iPhone, có thể là “iBot”?