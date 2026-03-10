Tín hiệu hồi phục từ Phố Wall phiên đêm qua, cũng như giá dầu thô đảo chiều giảm mạnh, từ mức đỉnh năm 2022 ở gần 120 USD lùi về quanh 90 USD/thùng ngay từ sớm đã kích hoạt lệnh mua bắt đáy mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Việt ngay từ đầu phiên giao dịch sáng nay 10/3.

Chỉ số VN-Index dần được kéo mạnh và lên trên 1.710 điểm, tương đương tăng hơn 60 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch, với sắc xanh phủ rộng trên bảng điện tử.

Lực mua bắt đáy ồ ạt, VN-Index phục hồi mạnh mẽ sau cú rơi lịch sử (Ảnh minh họa: KT)

Đỉnh điểm của sự hưng phấn là vào giữa phiên sáng, chỉ số VN-Index đã bứt phá ngoạn mục tăng tới 64,3 điểm (tương đương 3,9%), vươn lên mốc 1.716,21 điểm.

Tại thời điểm này, sắc xanh tím (tăng trần) bao phủ phần lớn các mã cổ phiếu trụ cột, tạo nên một "cơn lốc" tăng trưởng mạnh mẽ. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 thậm chí còn ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn, có lúc tăng 69,83 điểm (+3,88%).

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài. Sau khi chạm mốc 1.716 điểm, thị trường bắt đầu đối mặt với áp lực chốt lời. Áp lực này chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư thận trọng muốn hiện thực hóa lợi nhuận sau cú hồi nhanh, và nhóm nhà đầu tư có tài khoản sử dụng margin (ký quỹ) căng cứng cần bán bớt để đưa tỉ lệ tài khoản về mức an toàn (hạ tỉ trọng rủi ro) sau phiên giảm sâu trước đó.

Chốt phiên sáng nay 10/3, sàn HOSE có 233 mã tăng và 95 mã giảm, VN-Index tăng 36,15 điểm (+2,19%), lên 1.688,94 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 900,4 triệu đơn vị, giá trị 24.359,3 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng đã tăng mạnh ngay từ sớm và hạ độ cao về cuối phiên. Chốt phiên giao dịch sáng 10/3, sàn HNX có 123 mã tăng và 28 mã giảm, VN-Index tăng 3,43 điểm (+1,46%), lên 238,79 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 79 triệu đơn vị, giá trị 1.561,5 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, chỉ số UPCoM-Index cũng đã bật tăng từ khá sớm và duy trì mức cao trong phiên, dù cũng có nhịp giảm độ cao về cuối phiên. Chốt phiên giao dịch sáng nay, chỉ số UPCoM-Index tăng 3,08 điểm (+2,58%), lên 122,43 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 27 triệu đơn vị, giá trị 461,2 tỷ đồng.