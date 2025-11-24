Tim Cook sắp rời ghế CEO sau 14 năm lèo lái Apple: Ai là người thay thế?

John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, gia nhập Apple từ năm 2001 và giữ vị trí hiện tại từ 2013. Ông là kỹ sư, am hiểu sâu sắc công nghệ cốt lõi của các sản phẩm Apple, từ iPhone, iPad đến AirPods và góp phần thúc đẩy Apple sử dụng chip tự phát triển trên Mac. Với kinh nghiệm lâu năm và quen thuộc mọi hoạt động của công ty, Ternus là ứng viên sáng giá, đặc biệt sau khi Jeff Williams – người từng được xem là kế nhiệm – nghỉ hưu.

Tim Cook sắp rời ghế CEO của Apple

Những thách thức nào đang chờ CEO mới tại Apple?

Dù Apple hiện hoạt động tốt, John Ternus sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức: vụ kiện chống độc quyền từ Bộ Tư pháp Mỹ có thể yêu cầu thay đổi nhiều hoạt động kinh doanh, trong khi Wall Street vẫn chỉ trích Apple về năng lực AI kém so với đối thủ. Bên cạnh đó, người kế nhiệm Tim Cook cũng phải duy trì đà tăng trưởng của Apple Services, vốn hiện đạt doanh thu 109 tỷ USD/năm, và đảm bảo ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng kỳ vọng thị trường.

John Ternus có đủ “tinh thần Apple” để lãnh đạo?

Ternus nổi tiếng với sự cầu toàn – một nét đặc trưng của văn hóa Apple. Ông từng đòi nhà cung cấp sản xuất 25 rãnh trên vít cho Apple Cinema Display, thay vì 35 rãnh mà họ đề xuất, để đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Ông cũng đã xuất hiện nhiều lần tại các sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple, chứng tỏ khả năng lãnh đạo công chúng và tinh thần chịu trách nhiệm cao. Theo các chuyên gia, Ternus đã được Apple chuẩn bị cho vai trò CEO từ khoảng hai năm trước, và có thể giữ vị trí đồng CEO cùng Tim Cook trước khi ông chính thức nghỉ hưu.