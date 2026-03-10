Ngân hàng rao bán bất động sản để siết nợ hàng trăm tỷ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Láng Hạ vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của CTCP Lilama Hà Nội với tổng giá trị tạm tính hơn 210,7 tỷ đồng. Động thái này cho thấy xu hướng các ngân hàng tiếp tục tăng cường xử lý tài sản bảo đảm, trong đó có nhiều dự án bất động sản, nhằm thu hồi nợ.

Ngân hàng rao bán một phần dự án số 52 Lĩnh Nam (Hà Nội) để siết nợ.

Theo thông tin từ Agribank, khoản nợ phát sinh từ hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 16/3/2009 giữa Agribank Chi nhánh Láng Hạ và CTCP Lilama Hà Nội.

Tính đến ngày 10/11/2025, tổng dư nợ tạm tính của doanh nghiệp này tại ngân hàng lên tới hơn 210,7 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc khoảng 126,7 tỷ đồng, còn lại gần 84 tỷ đồng là nợ lãi và các khoản lãi quá hạn. Khoản lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 11/11/2025 cho đến khi khoản vay được tất toán.

Theo kế hoạch, cuộc đấu giá tổ chức vào ngày 13/3, toàn bộ khoản nợ sẽ được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm hơn 170,69 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu có cũng như các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc đấu giá khoản nợ do Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt tổ chức theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC).

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là phần diện tích văn phòng và khu dịch vụ thương mại thuộc dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp tại số 52 Lĩnh Nam (Hà Nội).

Cụ thể, tài sản thế chấp bao gồm khu văn phòng và khu dịch vụ thương mại từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà 27 tầng; phần liên kết giữa hai tòa nhà; cùng khu dịch vụ thương mại từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa nhà 18 tầng trong dự án.

Theo thông tin công bố, khu đất triển khai dự án có diện tích khoảng 7.700 m². Khu đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2000 và được cho phép triển khai dự án tổ hợp hỗn hợp từ năm 2008.

Agribank cho biết khoản nợ được đưa ra đấu giá theo nguyên trạng “có sao bán vậy”, bao gồm cả hiện trạng pháp lý cũng như các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản bảo đảm.

Do đó, các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải tự tìm hiểu hồ sơ khoản nợ, kiểm tra tình trạng tài sản bảo đảm và các vấn đề pháp lý liên quan trước khi quyết định mua.

Người trúng đấu giá sẽ được bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế và tự thực hiện các thủ tục pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm nhằm thu hồi nợ. Đồng thời, bên mua cũng phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh sau khi nhận chuyển nhượng khoản nợ.

VietinBank Chi nhánh Ba Đình trước đó cũng có thông báo đấu giá lần thứ 6 về việc bán đấu giá khoản nợ trị giá 356 tỷ đồng của CTCP Thương mại XNK Phương Quang tại VietinBank Ba Đình.

Khoản nợ 356 tỷ đồng (tính đến 31/12/2025) của Công ty Phương Quang bao gồm 280 tỷ đồng nợ gốc phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký năm 2022, hơn 54 tỷ đồng nợ lãi trong hạn, và gần 22 tỷ đồng nợ lãi phạt quá hạn.

Giá khởi điểm cho khoản nợ là 280 tỷ đồng, bằng đúng số nợ gốc.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên là toàn bộ quyền sử dụng đất 336,6m2 và 361m2, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND Quận 9 (cũ), TPHCM cấp ngày 12/4/2018 cho bà Huỳnh Thị Mười.

Toàn bộ quyền sử dụng đất 2.595,5 m2, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở TN&MT TPHCM cấp cho bà Huỳnh Thị Mười ngày 23/6/2022.

Toàn bộ quyền sử dụng đất 2.614,4 m2, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận 9 (cũ), TPHCM cấp ngày 16/6/2025, mang tên bà Huỳnh Thị Mười từ ngày 22/6/2022.

Quyền sử dụng đất 2.468 m2 và 1.315m2 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh do Sở TN&MT tỉnh Long An (cũ) cấp ngày 7/7/2015 cho CTCP Rồng Vàng.