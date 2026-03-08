Giá dầu tăng tới 15.000 đồng/lít trong ít ngày, xăng vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử

Chiều 7/3, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Đây là kỳ điều hành bất thường, được thực hiện sau khi giá cơ sở xăng dầu tăng trên 7% theo cơ chế điều hành mới.

Từ 15h cùng ngày, giá xăng RON95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, lên mức 25.226 đồng/lít.

Nhóm dầu tăng mạnh hơn. Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 7.202 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, lên 35.091 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.831 đồng/kg, lên 21.327 đồng/kg.

Nguyên nhân chủ yếu là căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông, khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh và giá dầu thế giới tăng vọt.

So sánh giá xăng dầu giữa hai kỳ điều hành. Ảnh: TA

Dù tăng mạnh trong thời gian gần đây, giá xăng hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử ghi nhận trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

Ngày 21/6/2022, giá xăng trong nước lập kỷ lục khi xăng E5 RON92 lên tới 31.302 đồng/lít và xăng RON95-III đạt 32.873 đồng/lít.

So với mức giá hiện hành sau kỳ điều chỉnh ngày 7/3, xăng E5 RON92 đang thấp hơn khoảng 6.076 đồng/lít, tương đương giảm gần 19,4% so với đỉnh năm 2022. Trong khi đó, xăng RON95-III thấp hơn khoảng 5.826 đồng/lít, tương đương giảm khoảng 17,7%.

Tuy nhiên, một số mặt hàng dầu hiện đã vượt mức cao nhất của năm 2022. Giá dầu diesel hiện ở mức 30.239 đồng/lít, cao hơn khoảng 220 đồng/lít so với mức đỉnh 30.019 đồng/lít ghi nhận vào tháng 6/2022. Đáng chú ý, dầu hỏa đã vọt lên 35.091 đồng/lít, cao hơn hơn 6.300 đồng/lít so với mức đỉnh cũ 28.785 đồng/lít.

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng mạnh theo đà tăng của thị trường thế giới.

Chỉ trong khoảng 10 ngày, từ 26/2 đến 7/3, giá xăng E5 RON92 đã tăng 5.703 đồng/lít (29,2%); xăng RON95-III tăng 6.896 đồng/lít (34,2%). Mức tăng của các mặt hàng dầu còn mạnh hơn: dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít (56,8%), dầu hỏa tăng 15.622 đồng/lít (80,2%) và dầu mazut tăng 5.638 đồng/kg (35,9%).

Diễn biến này cho thấy thị trường xăng dầu đang chịu áp lực lớn từ biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu, dù giá xăng hiện vẫn cách khá xa đỉnh lịch sử năm 2022.

Giá xăng dầu tăng phi mã, chuyên gia dự báo sẽ tác động mạnh đến giá hàng hoá trong nước. Ảnh: Nam Khánh