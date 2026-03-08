Giá dầu tăng tới 15.000 đồng/lít trong ít ngày, xăng vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử
Chỉ trong 10 ngày, giá xăng tăng dựng đứng, có loại dầu lên gần gấp đôi. So với năm 2022, dầu đã vượt đỉnh cũ, còn xăng vẫn thấp hơn mức kỷ lục.
Chiều 7/3, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Đây là kỳ điều hành bất thường, được thực hiện sau khi giá cơ sở xăng dầu tăng trên 7% theo cơ chế điều hành mới.
Từ 15h cùng ngày, giá xăng RON95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, lên mức 25.226 đồng/lít.
Nhóm dầu tăng mạnh hơn. Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 7.202 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, lên 35.091 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.831 đồng/kg, lên 21.327 đồng/kg.
Nguyên nhân chủ yếu là căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông, khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh và giá dầu thế giới tăng vọt.
So sánh giá xăng dầu giữa hai kỳ điều hành. Ảnh: TA
Dù tăng mạnh trong thời gian gần đây, giá xăng hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử ghi nhận trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.
Ngày 21/6/2022, giá xăng trong nước lập kỷ lục khi xăng E5 RON92 lên tới 31.302 đồng/lít và xăng RON95-III đạt 32.873 đồng/lít.
So với mức giá hiện hành sau kỳ điều chỉnh ngày 7/3, xăng E5 RON92 đang thấp hơn khoảng 6.076 đồng/lít, tương đương giảm gần 19,4% so với đỉnh năm 2022. Trong khi đó, xăng RON95-III thấp hơn khoảng 5.826 đồng/lít, tương đương giảm khoảng 17,7%.
Tuy nhiên, một số mặt hàng dầu hiện đã vượt mức cao nhất của năm 2022. Giá dầu diesel hiện ở mức 30.239 đồng/lít, cao hơn khoảng 220 đồng/lít so với mức đỉnh 30.019 đồng/lít ghi nhận vào tháng 6/2022. Đáng chú ý, dầu hỏa đã vọt lên 35.091 đồng/lít, cao hơn hơn 6.300 đồng/lít so với mức đỉnh cũ 28.785 đồng/lít.
Từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng mạnh theo đà tăng của thị trường thế giới.
Chỉ trong khoảng 10 ngày, từ 26/2 đến 7/3, giá xăng E5 RON92 đã tăng 5.703 đồng/lít (29,2%); xăng RON95-III tăng 6.896 đồng/lít (34,2%). Mức tăng của các mặt hàng dầu còn mạnh hơn: dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít (56,8%), dầu hỏa tăng 15.622 đồng/lít (80,2%) và dầu mazut tăng 5.638 đồng/kg (35,9%).
Diễn biến này cho thấy thị trường xăng dầu đang chịu áp lực lớn từ biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu, dù giá xăng hiện vẫn cách khá xa đỉnh lịch sử năm 2022.
Giá xăng dầu tăng phi mã, chuyên gia dự báo sẽ tác động mạnh đến giá hàng hoá trong nước. Ảnh: Nam Khánh
|
Triển khai loạt giải pháp cấp bách
Điều đáng nói, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng phi mã, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn 5.617 tỷ đồng (tính đến hết ngày 30/9/2025) vẫn chưa được sử dụng để bình ổn giá.
Song, giá xăng dầu vẫn đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng mức giảm thuế bảo vệ môi trường nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bình ổn thị trường. Theo đó, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 như mức thuế quy định năm 2025 hiện nay tại Nghị quyết 60/2024/UBTVQH15 (trừ nhiên liệu bay). Nhờ đó, giá xăng dầu trên thị trường vẫn còn được kiềm chế đáng kể.
Trong thông tin phát đi ngày 6/3, Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3/2026 cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, nếu chiến sự tại Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường trong nước có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn do biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới.
Trước tình hình trên, ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
Tổ công tác sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình., tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.
Đến chiều 6/3, Chính phủ chỉ đạo bộ ngành triển khai loạt giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông, trong đó có những nội dung quan trọng về bảo đảm nguồn cung xăng dầu và điều hành giá xăng dầu. Theo đó, Chính phủ đã đồng ý việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%. Tức là giá xăng dầu tăng từ 7% sẽ được điều chỉnh ngay, thay vì chờ điều chỉnh vào ngày thứ Năm như thường lệ.
Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng xăng dầu. Cùng với đó, cho phép Petrovietnam được mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu.
Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh qua hai kỳ điều hành liên tiếp (ngày 5/3 và ngày 7/3) được đánh giá chủ yếu là hệ quả từ những biến động của thị...
