Giá dầu mỏ lao dốc về đáy hai tháng: Nỗi lo dư cung phủ bóng thị trường

Trong phiên giao dịch gần nhất, dầu Brent quanh mức 61 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ dưới 58 USD/thùng. Đây là vùng giá thấp nhất trong gần hai tháng, phản ánh tâm lý thị trường đang nghiêng về kịch bản dư cung.

Nguyên nhân chính là kỳ vọng nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục gia tăng, khi OPEC+ và nhiều nhà sản xuất khác vẫn duy trì hoặc nâng sản lượng, trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ khá chậm. Dầu mỏ vì vậy đang hướng tới một năm giảm giá.

Thanh khoản thị trường đang ảnh hưởng thế nào đến diễn biến giá?

Hoạt động giao dịch được dự báo sẽ khá trầm lắng khi thị trường bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, làm gia tăng biến động ngắn hạn và khó đoán.

Thực tế, khối lượng giao dịch hợp đồng dầu Brent trong phiên châu Á đầu ngày đã thấp hơn mức trung bình. Thanh khoản mỏng khiến giá dễ dao động mạnh theo tin tức, nhưng lại thiếu động lực cho một xu hướng tăng bền vững.

Địa chính trị còn tác động gì đến giá dầu lúc này?

Dù bị “lấn át” bởi câu chuyện dư cung, yếu tố địa chính trị vẫn đang tạo một mức “phí rủi ro” nhất định cho giá dầu. Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, trong đó có một nhà máy lọc dầu lớn và kho chứa dầu vào cuối tuần qua. Mỹ cũng đã cử các đặc phái viên tham gia thêm một vòng đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ở những khu vực khác, Iran tuyên bố đã bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại Vịnh Oman với nghi ngờ buôn lậu nhiên liệu. Trong khi đó, Mỹ chặn một tàu ngoài khơi Venezuela, giữa lúc Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và thậm chí đe dọa tấn công các băng đảng ma túy.

Theo bà Charu Chanana, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Saxo Markets (Singapore), rủi ro địa chính trị chưa hề biến mất, nhưng hiện không còn là động lực chính dẫn dắt giá.

“Yếu tố địa chính trị lúc này đóng vai trò như một ‘sàn giá’ hơn là chất xúc tác cho một đợt tăng bền vững,” bà nhận định, nhấn mạnh rằng câu chuyện dư cung đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.