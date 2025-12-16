Giá dầu chạm đáy thấp nhất từ năm 2021 khi thị trường cân nhắc triển vọng thỏa thuận Ukraine

Giá dầu chuẩn Mỹ West Texas Intermediate (WTI) đã đóng cửa dưới mốc 57 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm do kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, khiến giá dầu dễ biến động mạnh theo tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ sự thận trọng của giới giao dịch khi thị trường chứng khoán Mỹ dao động và các thông tin địa chính trị đan xen. Giá dầu vốn đã chịu áp lực giảm trước đó, nay tiếp tục trượt sâu khi xuất hiện những tín hiệu có thể làm giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Triển vọng thỏa thuận Nga – Ukraine tác động thế nào tới thị trường dầu?

Một yếu tố quan trọng đè nặng lên giá dầu là kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo các nguồn tin, Mỹ đã đưa ra những bảo đảm an ninh cụ thể hơn cho Kiev nhằm thúc đẩy đàm phán, dù quá trình này vẫn gắn với áp lực về vấn đề lãnh thổ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Nếu chiến sự kết thúc, các biện pháp hạn chế đối với dòng chảy dầu Nga có thể được nới lỏng, qua đó làm tăng nguồn cung trong bối cảnh thị trường vốn đã dư thừa. Dù một lệnh ngừng bắn chưa chắc khiến dầu Nga ngay lập tức quay lại thị trường với khối lượng lớn, nhưng nó sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong tương lai.

Vai trò của Trung Quốc trong xu hướng giảm của giá dầu ra sao?

Những tín hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc suy yếu đã làm gia tăng lo ngại về nhu cầu dầu thô, đặc biệt khi nước này là một trong những động lực tiêu thụ lớn nhất thế giới. Nỗi lo này đã lấn át thông tin tích cực rằng nhu cầu dầu biểu kiến và hoạt động lọc dầu của Trung Quốc tăng trong tháng 11.

Trong bối cảnh cung được dự báo vượt cầu cả trong năm nay lẫn năm tới, giá dầu đang hướng tới một năm giảm giá. Áp lực dư cung đã thể hiện rõ ở thị trường dầu Trung Đông, trong khi các quỹ giao dịch theo xu hướng được ghi nhận đang đặt cược 100% vào kịch bản giá giảm đối với cả dầu Brent và WTI.

Những rủi ro địa chính trị nào vẫn có thể nâng đỡ giá dầu?

Dù giá dầu chịu sức ép lớn, một số yếu tố vẫn có thể tạo lực đỡ nhất định. Theo các chuyên gia, chi tiết của một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine hiện vẫn chưa rõ ràng, và chính sự bất định này có thể hạn chế đà giảm sâu của giá.

Bên cạnh đó, xung đột vẫn tiếp diễn trên thực địa khi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào khu vực Caspian của Nga, nhắm vào cơ sở sản xuất và lọc dầu. Thị trường cũng đang theo dõi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đen, cùng nguy cơ Mỹ có hành động quân sự tại Venezuela sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt giữ một siêu tàu chở dầu gần đây.