Giá dầu giảm 5 ngày liên tiếp: Đây là lí do

Trong phiên gần nhất, dầu Brent – thước đo chuẩn toàn cầu – lùi về quanh 66 USD/thùng sau khi đã mất 2,8% trong bốn phiên trước. Dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm về gần 62 USD/thùng. Với xu hướng này, giá dầu đang hướng đến một quý sụt giảm nhẹ, bất chấp căng thẳng địa chính trị vẫn còn hiện hữu.

Một trong những nguyên nhân lớn là khả năng Iraq sớm nối lại xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan sau hai năm gián đoạn vì tranh chấp thanh toán. Nếu diễn ra, khoảng 230.000 thùng/ngày có thể quay lại thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác cũng nhanh chóng đưa một phần sản lượng bị cắt giảm trước đây trở lại. Sản lượng ngoài OPEC cũng tăng, khiến Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung sẽ vượt cầu với biên độ kỷ lục.

Tình hình địa chính trị có ảnh hưởng gì?

Dù lo ngại dư cung là yếu tố chủ đạo, bức tranh dầu mỏ vẫn chịu tác động từ chính trị. Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi các đồng minh phương Tây nhanh chóng áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp lên Nga để gia tăng sức ép với Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thúc giục châu Âu ngừng mua năng lượng từ Nga, song Washington đến nay vẫn chưa áp thêm thuế với Trung Quốc – khách hàng lớn nhất của dầu Nga.

Triển vọng giá dầu ra sao?

Theo các chuyên gia, đà giảm có thể tiếp diễn trong ngắn hạn khi tâm lý bi quan (“bearish momentum”) vẫn chiếm ưu thế. Gao Mingyu, chuyên gia năng lượng trưởng tại SDIC Essence Futures, nhận định: “Động lực đi xuống vẫn tiếp tục, đặc biệt khi xuất khẩu dầu của Iraq được dự báo sẽ tăng mạnh.”

Tuy vậy, thị trường vẫn cần theo dõi sát những biến động chính trị, bởi bất kỳ rủi ro mới nào liên quan đến Nga hay Trung Đông đều có thể đảo chiều giá dầu trong chớp mắt.