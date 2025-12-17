Giá xăng ngày mai có thể xuống tiếp, giá dầu giảm sâu

Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận 4 phiên giảm và 1 phiên tăng, với xu hướng giảm càng rõ rệt về cuối tuần. Tính chung trong tuần trước, cả hai loại dầu Brent và WTI đều giảm hơn 4%.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (15/12), giá dầu thế giới đi xuống, khi giới đầu tư lo ngại dư cung lấn át căng thẳng Mỹ - Venezuela, cũng như tác động từ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trong phiên giao dịch 16/12, giá dầu thế giới giảm gần 3%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021, trong bối cảnh thị trường tiếp tục lo ngại tình trạng dư cung, đồng thời triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trở nên rõ nét hơn, làm dấy lên kỳ vọng các biện pháp trừng phạt có thể được nới lỏng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (17/12), giá dầu thế giới biến động trái chiều. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h57' ngày 17/12 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 58,92 USD/thùng, giảm 2,71%. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 1,07%, lên mức 55,86 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (18/12).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá mặt hàng này trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai sẽ giảm từ 370-480 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 650-750 đồng/lít.

Nếu đúng dự báo, giá xăng trong nước ngày mai sẽ giảm lần thứ 2 liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 11/12), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 378 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 207 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.615 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 226 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.154 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.641 đồng/lít, giảm 252 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.393 đồng/kg.