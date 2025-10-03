Giá dầu hướng tới mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 tháng rưỡi

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 18 cent, tương đương 0,3%, lên 64,29 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 19 cent (0,3%) lên mức 60,67 USD/thùng.

Dù có nhịp hồi nhẹ trong ngày cuối tuần, nếu giá không phục hồi thêm, Brent sẽ chốt tuần ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5, còn WTI sẽ rơi xuống ngưỡng chưa từng thấy từ đầu tháng 5.

Tính chung cả tuần, dầu Brent đã mất 8,3% giá trị, trong khi dầu WTI giảm 7,6%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 tháng rưỡi qua, phản ánh tâm lý bi quan của giới đầu tư về triển vọng cung – cầu trong thời gian tới.

Thị trường lo ngại OPEC+ sẽ tăng sản lượng

Theo các nguồn tin của Reuters, OPEC+ có thể sẽ thống nhất nâng sản lượng thêm tới 500.000 thùng/ngày trong tháng 11 - gấp ba lần mức tăng của tháng 10. Động thái này được cho là do Saudi Arabia muốn giành lại thị phần trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng.

Chuyên gia phân tích Tony Sycamore (IG Markets) nhận định: “Nếu OPEC+ chính thức công bố mức tăng 500.000 thùng/ngày vào cuối tuần này, đó sẽ là cú hích đủ lớn để đẩy giá dầu giảm trở lại, có thể xuống ngưỡng hỗ trợ 58 USD/thùng, thậm chí kiểm định mức đáy năm nay quanh 55 USD/thùng”.

Ngoài ra, dự kiến sản lượng cao hơn từ OPEC+, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ dầu thô giảm theo mùa và hoạt động bảo dưỡng tại nhiều nhà máy lọc dầu, sẽ dẫn đến việc tồn kho dầu tại Mỹ và các nước khác tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Những yếu tố nào khác đang kéo giá dầu đi xuống?

Bên cạnh yếu tố cung, dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm 1/10 cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất tại Mỹ đều tăng trong tuần qua, khi nhu cầu nội địa giảm và công suất lọc dầu giảm nhẹ.

Thêm vào đó, thị trường cũng bị tác động bởi lo ngại chính phủ Mỹ có thể đóng cửa một phần (shutdown), dẫn đến suy giảm hoạt động kinh tế và nhu cầu nhiên liệu.

Một yếu tố khác là việc Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ khu vực người Kurd, góp phần bổ sung thêm nguồn cung ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, Nhóm G7 cũng tuyên bố sẽ gia tăng sức ép lên Nga bằng cách nhắm vào các tổ chức và quốc gia tiếp tục mua dầu của Nga với khối lượng lớn.