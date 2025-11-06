Giá dầu mất đà, nguy cơ rơi sâu khi dư cung chưa dừng lại

Trong phiên sáng 6/11 (giờ châu Á), giá dầu Brent chỉ nhích nhẹ 0,03% lên 63,54 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ giữ nguyên ở mức 59,60 USD/thùng. Diễn biến này cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái “lửng lơ” giữa cung vượt cầu và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Theo JPMorgan, tính từ đầu năm đến nay, nhu cầu dầu toàn cầu chỉ tăng khoảng 850.000 thùng/ngày – thấp hơn so với mức dự báo 900.000 thùng/ngày trước đó. Ngân hàng này nhận định hoạt động đi lại yếu và lượng hàng vận chuyển bằng container giảm cho thấy tiêu thụ dầu, đặc biệt tại Mỹ, vẫn đang ở mức thấp.

Tồn kho dầu Mỹ tăng mạnh

Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô của nước này tăng thêm 5,2 triệu thùng trong tuần qua, lên 421,2 triệu thùng – cao hơn rất nhiều so với mức dự báo tăng 603.000 thùng.

Diễn biến này đã khiến giá dầu giảm sâu trong phiên trước, phản ánh lo ngại rằng nhu cầu thực tế yếu hơn so với kỳ vọng.

Các nhà phân tích của Capital Economics cho rằng áp lực giảm giá vẫn sẽ chiếm ưu thế, với dự báo giá dầu Brent chỉ quanh 60 USD/thùng vào cuối năm 2025 và có thể giảm xuống 50 USD/thùng vào cuối năm 2026.

Dư cung toàn cầu: “Bóng mây” phủ lên giá dầu

Tình trạng dư cung đang ngày càng rõ rệt. Trong tháng 10, giá dầu thế giới đã giảm ba tháng liên tiếp do lo ngại sản lượng tăng vượt nhu cầu. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) vẫn duy trì mức sản xuất cao, trong khi các nhà khai thác ngoài khối, như Mỹ, cũng tiếp tục mở rộng sản lượng.

Điều này tạo ra áp lực lớn khiến thị trường dầu khó phục hồi trong ngắn hạn. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có dấu hiệu cải thiện nhu cầu toàn cầu, giá dầu có thể duy trì quanh vùng thấp hiện nay lâu hơn dự kiến.