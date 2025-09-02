Cô gái làm 'bà mai' cho giới siêu giàu, có mối kiếm được 13 tỷ đồng

Jennifer Donnelly là một chuyên gia mai mối cho giới nhà giàu tại Dallas, Mỹ. Cô đã thành công kết nối cho hàng trăm cặp đôi.

Cô bắt đầu làm nghề này sau khi tốt nghiệp đại học. Cô làm việc cho một công ty kết nối hẹn hò. Tại đó, cô phục vụ hàng nghìn khách hàng với chi phí thấp và mọi hoạt động giới hạn trong nội bộ hệ thống.

"Tôi muốn gặp trực tiếp khách hàng, tìm hiểu họ thật kỹ và tìm kiếm người phù hợp ở bất kỳ đâu, chứ không phải giới hạn trong một danh sách có sẵn", Jennifer chia sẻ.

Cô quyết định nghỉ việc ở công ty và tự mình làm. "Tôi muốn làm theo cách khác, phục vụ ít người hơn nhưng kết quả xuất sắc hơn", cô nói.

Cô gái chuyên làm bà mai cho nhà giàu. Ảnh: BI

Đích đến là một đám cưới

Suốt 10 năm qua, Jennifer chuyên tâm phục vụ người giàu, với tệp khách hàng bao gồm cả những người có tầm ảnh hưởng lớn.

Một trong những khách hàng đầu tiên của cô là một tỷ phú. Người này sau đó đã giới thiệu bạn bè và đối tác đến với cô.

Cô tự xây dựng mạng lưới cá nhân, gây dựng uy tín, tạo nên thương hiệu riêng. Cô tự tin khẳng định chỉ cần cô nhắm đến ai là có thể tiếp cận họ thông qua hệ thống người quen, BI đưa tin hôm 27/7.

Dịch vụ của cô không dành cho số đông. Mức phí bắt đầu từ 150.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng) cho việc tìm kiếm trong một thành phố, 250.000 USD (6,5 tỷ đồng) cho toàn tiểu bang.

Cô chia sẻ rằng cô từng gặp khách sẵn sàng chi 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) để tìm vợ, với phạm vi tìm kiếm là trên toàn nước Mỹ.

Trước khi nhận một khách hàng, cô thường tiến hành từ 2-3 buổi phỏng vấn sâu để đánh giá sự nghiêm túc và khả năng cởi mở của họ.

"Tôi chỉ có thể làm tốt nếu họ sẵn sàng cho tôi biết con người thật của họ. Thông tin càng rõ ràng, công việc của tôi càng có hiệu quả", cô chia sẻ.

Khách hàng của cô có yêu cầu cực kỳ cao và Jennifer cũng vậy. Nhiều khách nói đùa rằng cô chọn lọc kỹ hơn cả họ.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Jennifer và các dịch vụ mai mối thông thường chính là sự kỹ lưỡng. Có những trường hợp, cô thực hiện hơn 100 cuộc phỏng vấn ứng viên chỉ để đưa ra một buổi hẹn duy nhất cho khách hàng.

Với mỗi khách hàng, cô xây dựng một chiến lược riêng, từ việc vẽ chân dung bạn đời lý tưởng đến việc xác định phương thức tiếp cận và tìm kiếm phù hợp.

Cô chia sẻ rằng có những khách hàng muốn tìm một người phụ nữ vừa có sự nghiệp, vừa là một người mẹ tuyệt vời của các con, vừa sẵn sàng bay đi bất cứ lúc nào vì gia đình có máy bay riêng.

Tuy nhiên, làm sao một người có thể dung hoà tất cả điều này được. Cô thường khuyên khách hàng nên đưa ra một vài yêu cầu thực sự quan trọng trong một mối quan hệ.

Cô đồng hành cùng khách hàng cho đến khi mối quan hệ của họ bắt đầu và có thể đi đến hôn nhân. Cô từng tham dự đám cưới của rất nhiều cặp đôi do mình mai mối.

"Đó là phần thưởng lớn nhất của tôi. Khi nhìn thấy hai người từng xa lạ, giờ đây nắm tay nhau trong ngày cưới, tôi biết mình đã chọn đúng nghề", cô hạnh phúc chia sẻ.

Tuy nhiên, có một điều thú vị là nhiều cặp đôi đã đề nghị Jennifer giữ kín thân phận khi tham dự hôn lễ của họ.