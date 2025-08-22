“Tứ hoàng streamer” gây sốt một thời hiện kiếm tiền ra sao?

“Tứ hoàng streamer” là tên gọi dành cho nhóm 4 streamer nổi tiếng và có sức ảnh hưởng của làng game Việt, bao gồm Độ Mixi, PewPew, ViruSs và Xemesis. Đây đều là những cái tên đi đầu trong ngành công nghiệp livestream có sự nghiệp lẫy lừng và gắn bó thân thiết cùng nhau.

Nhóm “Tứ hoàng streamer” Việt bao gồm Độ Mixi, PewPew, Xemesis và ViruSs (từ trái qua phải).

Độ nổi tiếng và phủ sóng của từng cái tên trong “Tứ hoàng streamer” là không cần bàn cãi. Những bài đăng trên mạng xã hội của mỗi người đều có thể thu về hàng chục nghìn, trăm nghìn lượt tương tác trong thời gian ngắn. Hay đơn giản như việc chơi game, tấu hài cùng nhau cũng thu về hàng trăm nghìn người xem.

Đến nay, các streamer của hội Tứ hoàng đều có hướng đi khác biệt nhưng điểm chung là ít nhiều bén duyên với công việc kinh doanh.

1. PewPew

PewPew và Độ Mixi xuất hiện tại hội nghị KOL.

Mới đây, PewPew xuất hiện trong hội nghị KOL (người có sức ảnh hưởng) toàn quốc do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) tổ chức. Anh chính là một trong những người tiên phong trong giới streamer trở thành KOL/KOC khi livestream bán hàng.

Nam KOL thường xuyên livestream bán hàng tạp hóa online trên TikTok, thu hút lượt xem và mua đông đảo. Kênh TikTok bán hàng của PewPew đến nay đã đạt 1,2 triệu người theo dõi.

PewPew bắt đầu những phiên livestream bán hàng đầu tiên từ khoảng tháng 9/2023, thu hút lượng người xem đông đảo với kiểu bán hàng “không giống ai” như chạy đi mua sữa giữa phiên bán khi có khách hỏi, tự trải nghiệm sản phẩm dầu gội ngay trên sóng live, thậm chí test băng vệ sinh - sản phẩm dành cho phụ nữ.

Ban đầu PewPew bán những đồ cơ bản mà mọi người đều có thể sử dụng được như khẩu trang, quần áo… Sau đó anh mở rộng sang đồ điện tử giá 200.000 - 500.000 đồng như nồi điện, ấm siêu tốc…, từ từ nâng cấp lên máy hút bụi 1 - 2 triệu, máy lau nhà kết hợp hút bụi 5 - 7 triệu, rồi đến tivi, xe máy hàng chục triệu.

PewPew cũng được xem là người có kinh nghiệm kinh doanh lâu nhất trong “Tứ hoàng streamer”. Nam streamer bắt đầu xây dựng thương hiệu bánh mì mang tên mình từ cuối năm 2018, ngoài ra còn mở hiệu giặt là. Sau một thời gian trải qua nhiều biến động, giờ đây khi đã có kinh nghiệm hơn, các cơ sở bánh mì, tiệm giặt là tại TP.HCM và Hà Nội của anh dần ổn định.

Theo dữ liệu doanh nghiệp, hiện ông Hoàng Văn Khoa (tên thật của PewPew) là Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Dịch vụ POPO, hoạt động trong ngành quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, hoạt động sáng tác nghệ thuật giải trí, nhiếp ảnh, cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng... Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 12/2023, đến nay vốn điều lệ ở mức 2 tỷ đồng, trong đó PewPew góp 50%.

2. Độ Mixi

Độ Mixi khá suôn sẻ trong công việc kinh doanh.

Một “mảnh ghép” trong nhóm “Tứ hoàng streamer” cũng xuất hiện tại hội nghị KOL toàn quốc vừa qua là Độ Mixi. Anh được đánh giá là người vừa giữ được độ hot hàng đầu của mình mà các công việc làm ăn cũng rất thuận lợi.

Kênh YouTube của anh hiện có hơn 8,1 triệu người đăng ký, mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ quảng cáo và sự ủng hộ của người hâm mộ.

Theo trang thống kê Social Blade, mỗi tháng, kênh YouTube của Độ Mixi có thể thu về 11.000 – 174.000 USD (289 triệu – 4,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, nam streamer này chưa từng lên tiếng xác nhận cụ thể về khoản thu nhập của mình.

Về hoạt động kinh doanh, tháng 8/2024, Độ Mixi thành lập công ty riêng mang tên Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming với vốn điều lệ 500 triệu đồng. Chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Phùng Thanh Độ (streamer Độ Mixi).

Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, doanh nghiệp của nam streamer này còn đăng ký kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác như sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trước đó, Độ Mixi cũng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh với đồ ăn vặt MixiFood, còn MixiShop kinh doanh quần áo và đồ lưu niệm. Anh cũng hợp tác với các streamer nổi tiếng khác như Xemesis và PewPew để mở chuỗi cơm tấm.

3. Xemesis

Xemesis phát triển kinh doanh ở mảng ẩm thực.

Xemesis được nhiều người biết đến là một thiếu gia thực thụ nhưng cũng là "con nhà nòi" khi gia đình sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lần đầu tiên Xemesis được biết đến với công việc kinh doanh là lần hợp tác giữa những người bạn Độ Mixi và PewPew khi cho ra mắt quán cơm tấm.

Bên cạnh chuỗi cơm tấm, Xemesis còn kinh doanh quán ốc từ tháng 5/2024. Hiện, thương hiệu cơm tấm và ốc của của Xemesis đã rất ổn định và phát triển nhiều chi nhánh trên cả nước.

Cuối tháng 5/2025, Xemesis thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sà Bì Chưởng với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm. Theo dữ liệu từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Nghiêm Anh Hiếu (tên thật của streamer Xemesis) là giám đốc, chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. ViruSs

ViruSs vẫn là một trong những cái tên streamer nổi tiếng hàng đầu.

Không khoe siêu xe, không hàng hiệu dát đầy người nhưng nhắc đến Viruss ai cũng biết anh rất có khả năng kiếm tiền. Hiện nay, ViruSs vẫn gắn bó với nghề streamer và còn mở rộng sang hướng làm KOL.

Ở lĩnh vực âm nhạc, ViruSs cũng được biết đến là một producer, nhạc sĩ tài năng khi tạo ra loạt bản hit đình đám như Trời giấu trời mang đi, Nói chia tay thật khó, Yêu được không, Thằng điên... Anh nhận về được những khoản tiền lớn từ những tác phẩm hợp tác, hợp đồng quảng cáo, phí bản quyền, chi phí tham gia các chương trình truyền hình…

ViruSs hiện là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH VR Studio (VR Studio), Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp AIVORA, Hộ kinh doanh Đặng Tiến Hoàng.

Trong đó, Công ty TNHH VR Studio thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, ViruSs là giám đốc kiêm đại diện pháp luật. VR Studio hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức giới thiệu, xúc tiến thương mại và một số hoạt động giải trí khác.

Doanh nghiệp thứ hai do streamer này thành lập là Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp AIVORA. Đơn vị này mới được đăng ký kinh doanh vào tháng 3/2025 với ngành nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm.