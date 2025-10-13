Bỏ việc ổn định về quê nuôi lợn, nay nắm trong tay khối tài sản gần 500 nghìn tỷ đồng

"Học hành chăm chỉ để... về quê chăn lợn”

Qin Ying Lin (sinh năm 1965) là một trong những đại gia nổi tiếng nhất ở Nam Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, ông đã tự khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và trở thành người giàu có nhất vùng.

Thuở nhỏ, khoai lang là nguồn thực phẩm chính của gia đình ông Lin. Khi ấy, ông có một niềm đam mê đặc biệt với thịt lợn và ao ước được nuôi lợn trong tương lai. Ông cho rằng nếu học được kỹ thuật nuôi lợn, có thể ông sẽ mang lại thu nhập tốt cho gia đình.

Vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã đăng ký học chuyên ngành chăn nuôi. Quyết định này khiến nhiều bạn bè và người thân của ông ngạc nhiên, thậm chí có người còn chế giễu ông rằng “học hành chăm chỉ nhiều năm, cuối cùng lại về quê chăn lợn”.

Trước sự chế giễu ấy, ông Lin không bận tâm mà tập trung thời gian và công sức cho thư viện và phòng thí nghiệm. Ông đọc rất nhiều sách về chăn nuôi lợn, ghi chép kết quả của từng thí nghiệm. Ông còn tận dụng thời gian ngoại khóa để đến thăm cơ sở chăn nuôi của trường, qua đó có thể quan sát các thao tác chăn nuôi thực tế .

Thậm chí, người đàn ông nghị lực này còn xuất bản các bài báo nghiên cứu về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt trên các tạp chí học thuật, dần dần tạo dựng được tên tuổi trong cộng đồng học thuật.

Chăn nuôi hiện đại hóa và thành công vang dội

Cuối những năm 1980, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Lin đã xin được việc làm tại một doanh nghiệp nhà nước. Vị trí này được coi là "công việc vàng" vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, vào năm 1992, ông đã từ bỏ công việc ổn định tại một doanh nghiệp nhà nước và cùng vợ về quê để khởi nghiệp chăn nuôi lợn. Hành động này khiến ai cũng cảm thấy bàng hoàng.

Sau khi trở về quê hương, ông và vợ bắt đầu lên kế hoạch thành lập trang trại nuôi lợn. Cả hai tự tay làm mọi việc, từ kéo dây điện, đào giếng đến xây chuồng lợn. Họ làm việc không ngừng nghỉ và sẵn sàng ngủ trong những túp lều đơn sơ vào ban đêm, thậm chí ăn uống và sinh hoạt ngay tại công trường xây dựng .

Tuy nhiên, chuyến khởi nghiệp đầu tiên của họ không hề suôn sẻ. Chỉ ít lâu sau khi xây xong chuồng lợn, họ gặp phải dịch tả lợn, 25 lợn con lần lượt chết.

Ông và vợ thức trắng đêm, thay phiên nhau tiêm vắc-xin cho lợn và vệ sinh chuồng lợn, cố gắng ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Vào thời điểm khó khăn nhất, ông Lin đột nhiên nhận ra rằng phương pháp chăn nuôi truyền thống không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có khoa học công nghệ mới có thể giúp ông thoát khỏi tình thế khó khăn.

Vì vậy, ông đã liên lạc với các giáo sư và bạn học ở trường đại học để xin hỗ trợ kỹ thuật. Nhờ vậy đã ngăn chặn thành công sự lây lan của căn bệnh bằng cách tiêm vắc-xin và cải thiện môi trường chăn nuôi.

Sau khi trải qua “thử thách sống còn” này, ông lại càng đặt niềm tin nhiều hơn vào phương pháp chăn nuôi khoa học.

Từ đó đến nay, ông đã áp dụng rộng rãi các phương pháp chăn nuôi khoa học, bao quát mọi khâu từ thiết kế chuồng trại, công thức thức ăn đến tiêm phòng. Tất cả các bước đều được tính toán khoa học nghiêm ngặt và kiểm chứng thực nghiệm.

Trang trại chăn nuôi lợn của anh ông Lin đã dần chuyển mình từ một cơ sở nông nghiệp thông thường thành một trung tâm chăn nuôi công nghệ hiện đại.

Về quản lý thức ăn, ông Lin đã tăng lượng dinh dưỡng cho lợn bằng cách thay đổi công thức, từ đó cải thiện tình trạng sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của lợn. Ông cũng nhập các thiết bị chăn nuôi lợn tiên tiến từ nước ngoài, cho phép tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong chuồng lợn, cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót và hiệu quả sản xuất của chúng. So với phương pháp chăn nuôi truyền thống, tính ưu việt của phương pháp chăn nuôi khoa học là rất rõ ràng.

Chỉ trong vài năm, trang trại của ông Lin không chỉ giải quyết được những khó khăn trước đây mà còn nhanh chóng mở rộng quy mô kinh doanh. Số lượng lợn hơi xuất chuồng tăng đều đặn hàng năm, trang trại cũng trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chăn nuôi địa phương.

Từ chuồng lợn ở quê đến đế chế tiền tỷ

Không dừng lại ở trang trại quy mô nhỏ, ông Lin nhận thấy ngành chăn nuôi lợn của Trung Quốc có thị trường lớn và tiềm năng phát triển cao. Vì vậy, ông quyết định mở rộng sản xuất, xây dựng trang trại lợn có sức chứa hàng chục nghìn con. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, ông thành lập Tập đoàn Mu Yuan - doanh nghiệp hiện đại tích hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn và bán hàng.

Để phát triển doanh nghiệp, ông đã nhiều lần ra nước ngoài để học tập các kỹ thuật chăn nuôi hiện đại, nhập các thiết bị tự động hóa tiên tiến, công nghệ kiểm soát môi trường và công nghệ di truyền và chọn giống để nâng cao hiệu quả chăn nuôi cũng như chất lượng thịt lợn.

Theo thời gian, Tập đoàn Mu Yuan dần bước vào con đường phát triển chuẩn hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, doanh số hàng năm vượt quá hàng chục tỷ NDT, số lượng lợn hơi đầu ra đứng đầu Trung Quốc. Tính đến đầu năm 2024, tài sản của vợ chồng ông Lin đã vượt quá 135 tỷ NDT (gần 486.582 tỷ đồng), giúp ông trở thành một trong những người giàu nhất tỉnh Hà Nam.