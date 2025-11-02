Công ty thưởng 20.000 nhân dân tệ cho nhân viên giảm 20 kg

Theo Daily Jagran, công ty công nghệ Arashi Vision Inc., hay Insta360, có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc đang gây chú ý với cuộc thi "Thử thách giảm cân nhận triệu nhân dân tệ". Sáng kiến này được tổ chức thường niên nhằm mục đích thúc đẩy nhân viên có lối sống lành mạnh hơn bằng cách tập thể dục và duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Tất cả nhân viên đều có thể đăng ký, cứ mỗi 0,5 kg cân nặng giảm được, người tham gia sẽ nhận 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng).

Cuộc thi giảm cân của Công ty công nghệ Arashi Vision Inc. được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh ở nhân viên.

Năm nay, một nhân viên thế hệ Z tên là Xie Yaqi đã giảm được 20 kg trong vòng ba tháng, giành giải thưởng tiền mặt là 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng) cùng danh hiệu "Nhà vô địch giảm cân". Xie tiết lộ cô giữ được kỷ luật trong suốt thử thách, bao gồm: kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục 1,5 giờ mỗi ngày. "Tôi tin đây là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không chỉ là sắc đẹp - mà còn là sức khỏe", cô nói.

Xie còn nói phương pháp giảm cân này giúp diễn viên Tần Hạo giảm 10 kg sau 15 ngày vào group chat của công ty như một cách truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho đồng nghiệp. Nam diễn viên Trung Quốc đã thực hiện 15 ngày giảm cân bao gồm chỉ uống sữa đậu nành vào ngày đầu tiên, ăn ngô vào ngày thứ hai, ăn trái cây vào ngày thứ ba và xen kẽ giữa protein với rau trong những ngày tiếp theo.

Kể từ năm 2022, công ty Arashi Vision đã thực hiện 7 lần thử thách, trao tổng cộng gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng) tiền thưởng cho nhân viên. Tính riêng năm 2025, đã có 99 nhân viên tham gia, cùng nhau giảm 950 kg và chia nhau giải thưởng tiền mặt trị giá một triệu nhân dân tệ.

Đại diện công ty cho biết: "Thông qua thử thách này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh và khuyến khích nhân viên ưu tiên sức khỏe hơn công việc. Đây là động lực tích cực để họ tiếp tục tận hưởng cuộc sống và công việc với nhiệt huyết mới".

Ngoài phần thưởng hấp dẫn, cuộc thi này còn kèm theo một "điều khoản phạt": người tham gia nào tăng cân trở lại sẽ phải nộp 800 nhân dân tệ cho mỗi 0,5 kg tăng lại. Cho đến nay, công ty này ghi nhận chưa có ai phải nộp phạt.

Nhân viên công ty công nghệ ở Thâm Quyến khoe thành quả giảm cân.

Vào tháng 6/2024, Trung Quốc đã phát động "Năm quản lý cân nặng", một kế hoạch ba năm (2024 - 2026) do Ủy ban Y tế Quốc gia và 16 ban ngành khác dẫn đầu, nhằm mục đích thúc đẩy thể lực khoa học và kiềm chế tỷ lệ thừa cân và béo phì đang gia tăng trên cả nước.