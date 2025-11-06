Chủ tịch giúp 400 nhân viên thành triệu phú

Năm 2017, khi AppDynamics chỉ còn vài ngày nữa là lên sàn chứng khoán, Tập đoàn công nghệ Cisco bất ngờ xuất hiện và đề nghị mua lại công ty này với giá 3,7 tỷ USD. Là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch, Bansal (48 tuổi) - một doanh nhân công nghệ Mỹ gốc Ấn - vẫn trở nên giàu có dù chọn cách nào. Tuy nhiên, chỉ một trong hai lựa chọn có thể đảm bảo hàng trăm nhân viên của ông cũng đạt được điều đó.

Ngay sau khi thương vụ được chấp thuận, khoảng 400 nhân viên AppDynamics chứng kiến giá trị số cổ phiếu của họ đạt ít nhất 1 triệu USD, người phát ngôn của Bansal cho biết. "Chúng tôi còn có hàng chục nhân viên sở hữu hơn 5 triệu USD. Đó là những khoản tiền thay đổi cuộc đời", Bansal trả lời CNBC năm 2024.

Doanh nhân công nghệ Mỹ gốc Ân Jyoti Bansal. Ảnh: Harness

Ông cho biết quyết định bán công ty được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố. Đó là mức độ phù hợp giữa phần mềm của AppDynamics và hệ sinh thái Cisco, cùng ảnh hưởng của thương vụ với 1.200 nhân viên của hãng, về văn hóa lẫn tài chính.

Bansal cũng so sánh dự báo vốn hóa sau IPO của AppDynamics với định giá 3,7 tỷ USD mà Cisco đưa ra, để xem phương án nào hiệu quả hơn về mặt tài chính. Ông ước tính để đạt được mức vốn hóa tương đương trên sàn, họ cần "3 đến 4 năm kinh doanh xuất sắc". Điều này đồng nghĩa các nhân viên phải trải qua thêm "3 đến 4 năm rủi ro".

Sau khi bán công ty, Bansal thừa nhận rằng ông từng hối tiếc. Ông nghĩ rằng AppDynamics có thể tiếp tục tăng trưởng và từng cảm thấy mất phương hướng khi không còn startup nào để điều hành. Từ 2020, ông là CEO kiêm đồng sáng lập hai công ty phần mềm Traceable và Harness. Hai doanh nghiệp này đã sáp nhập đầu năm nay, với tổng giá trị 5 tỷ USD.

Dù vậy, Bansal cho rằng quyết định bán vẫn là đúng đắn với thông tin ông có vào thời điểm đó. Thương vụ cũng mang lại giá trị tài chính đáng kể cho chính Bansal, với 14% cổ phần AppDynamics, theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

"Là nhà sáng lập, quyết định này không chỉ mang lại khoản tiền thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi biết mình ở vị trí tốt. Nhưng yếu tố lớn nhất với tôi là nhân viên", ông nói.

Không phải nhà sáng lập startup nào cũng nghĩ đến nhân viên khi cân nhắc bán công ty. Vì vậy, quyết định của Bansal là điều đáng chú ý.

Tuy nhiên, Bansal không phải CEO duy nhất biến nhân viên thành triệu phú nhờ các thương vụ mua bán. Năm 1999, sau khi bán Broadcast.com cho Yahoo với giá 5,7 tỷ USD, tỷ phú đầu tư Mark Cuban đã chia thưởng cho các nhân viên, giúp hàng trăm người thành triệu phú.

Cứ mỗi lần bán công ty, Cuban lại làm điều này, bắt đầu từ khi nhượng lại MicroSolutions cho CompuServe năm 1990. Sau này là thương vụ bán cổ phần trong hãng truyền hình HDNet vào 2019 và cổ phần câu lạc bộ bóng rổ Dallas Mavericks năm ngoái.

Jay Chaudhry - tỷ phú sáng lập kiêm CEO công ty an ninh mạng Zscaler cũng từng làm điều này, khi chuyển nhượng công ty đầu tiên của mình là SecureIT cho VeriSign năm 1998. Thương vụ được định giá 70 triệu USD, thanh toán hoàn toàn bằng cổ phiếu VeriSign. Gần 2 năm sau khi thương vụ hoàn tất, cổ phiếu VeriSign tăng vọt. Hơn 70 người trong số 80 nhân viên SecureIT nhận cổ phiếu khi đó trở thành triệu phú.

"Mọi người rất vui mừng, vì họ chưa bao giờ nghĩ đến số tiền lớn như vậy. Rất nhiều người đã mua nhà, xe mới. Tôi biết có người còn xin nghỉ 6 tháng, thuê một chiếc mobihome (nhà di động) và đi vòng quanh nước Mỹ. Họ có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn", ông nói.