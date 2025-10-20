Từ “kẻ thất bại” đến “đại gia” kiếm vài chục tỷ/năm nhờ nuôi loài quen thuộc

Bỏ phố về quê, khánh kiệt vì lần đầu khởi nghiệp “bốc đồng”

Nhìn ngoại hình giản dị của người đàn ông này, ít ai biết anh chính là Luo Lian - “vua dê” tại Thuận Hà, Đông Hưng (Trung Quốc). Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, anh đã tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và xây dựng đế chế dê núi nổi tiếng.

Ảnh: Dongxing Integrated Media

Trước đây, anh từng lên thành phố lớn để làm việc tại một công ty nội thất. Tuy nhiên đến năm 2012, khi về quê và thấy cha mẹ ngày càng già yếu, quê nhà cũng đã đổi thay nhiều, anh Lian quyết định ở lại và tự mình khởi nghiệp.

Ban đầu khi mới nghỉ việc về quê, anh cũng từng trăn trở khi không thể tìm được công việc phù hợp. Lúc này, chính gia đình đã an ủi và cho anh một tia hy vọng. Bố mẹ anh nói rằng dù anh không tìm được việc cũng không sao, gia đình có thể trồng rau, nuôi gà vịt để kiếm sống.

Ảnh: Dongxing Integrated Media

Không ngờ rằng, chính câu nói đó đã khiến anh Lian bừng tỉnh và nhớ về giấc mơ nuôi dê thuở nhỏ. Anh đã khởi nghiệp ngay sau đó, lập kế hoạch chăn nuôi và biến mơ ước thời thơ ấu thành hiện thực.

Anh dùng toàn bộ tiền tiết kiệm từ công việc cũ để mua 86 con dê giống từ Sơn Đông, sau đó thành lập trang trại gia đình đầu tiên tại địa phương để nuôi dê. Vạn sự khởi đầu nan, những trở ngại lúc này mới chỉ đang bắt đầu.

Anh rất yêu thích dê núi, đam mê công việc chăn nuôi nhưng lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Anh không biết cách cho chúng ăn và không lường trước được những vấn đề tiềm ẩn. Kết quả, đàn dê đầu tiên anh mua về chỉ còn lại khoảng mười con, số còn lại đều chết hết.

Hóa ra, khi anh Lian mua dê giống từ Sơn Đông, anh đã không lường trước được những áp lực mà chúng sẽ phải chịu đựng trong quá trình vận chuyển đường dài, cũng như môi trường sống khác nhau của từng giống dê, dẫn đến những căng thẳng về mặt sinh lý và các vấn đề thích nghi. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để cứu đàn dê, nhưng do thiếu kinh nghiệm chăn nuôi nên chúng bị chết hàng loạt, chỉ còn lại khoảng mười con. Thất bại ban đầu này không chỉ làm lung lay niềm tin của anh Lian mà còn khiến toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu “bốc hơi”.

Anh Lian nhớ lại, lúc đó bản thân anh vô cùng suy sụp. Tuy nhiên may mắn thay, kinh nghiệm làm việc nhiều năm đã giúp anh nhanh chóng hồi phục và đứng dậy sau vấp ngã.

Thế chấp nhà để làm lại từ đầu

Ảnh: Dongxing Integrated Media

Anh bắt đầu dự án nuôi dê lần hai. Lần này, anh chọn mua dê giống tại địa phương thay vì mua từ các địa phương khác. Để bổ sung kinh nghiệm, anh đã đến Phòng Nông nghiệp và Nông thôn huyện Đông Hưng để học hỏi từ các chuyên gia chăn nuôi. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển của dê, anh thậm chí còn sống trong chuồng dê, tỉ mỉ chăm sóc chúng hàng ngày. Vì dự án đầu tiên đã khiến anh khánh kiệt, anh quyết tâm thế chấp nhà để huy động 200.000 NDT (gần 720 triệu đồng) cho kế hoạch nuôi dê của mình.

Mặc dù vẫn lo lắng về nguy cơ thua lỗ lần nữa, anh Lian vẫn luôn tự động viên và tin tưởng vào bản thân. Kết quả, lứa dê thứ hai không chỉ phát triển tốt mà còn sinh sản thành công khoảng 100 con dê con, nâng tổng số lượng dê của trang trại lên khoảng 200 con mỗi năm.

Khi số lượng dê tăng lên, trang trại gia đình ban đầu của anh không còn đủ sức nuôi số lượng dê đông đảo đó nữa. Vì vậy, vào năm 2016, Luo Lian đã chuyển trang trại của mình đến làng Long Hưng, thị trấn Thuận Hà. Năm 2023, anh tiếp tục chuyển trang trại lần ba đến làng Thiên Đường, thị trấn Thiên Gia và chính thức thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi Duoerge.

Tại đây, anh đã xây dựng 5 chuồng trại, trang bị nhà kính, kho chứa cỏ khô, máy nghiền và máy trộn cỏ, đồng thời thực hiện cải cách cơ giới hóa, đảm bảo mọi khâu của trang trại đều được cơ giới hóa và vận hành chuyên nghiệp. Để đạt được chu trình sản xuất không gây ô nhiễm, chi phí thấp, chất lượng cao và có lợi, anh còn mua một lượng lớn lúa mì, hạt cải dầu, ngô và các loại rơm rạ khác từ khắp thành phố.

Ảnh: Dongxing Integrated Media

Thông qua quá trình nghiền, ủ kín và lên men, rơm tươi được chế biến thành thức ăn ủ chua, một loại thức ăn chăn nuôi giàu dinh dưỡng và dễ bảo quản. Rơm thải sau đó được chuyển thành thức ăn chất lượng cao, thân thiện với môi trường cho dê. Những loại rơm không thể dùng làm thức ăn sẽ được làm thành chất độn chuồng để cách ly phân dê, không chỉ giúp chuồng trại sạch sẽ và vệ sinh hơn mà còn biến lớp độn chuồng thành phân bón hữu cơ sau sáu tháng. Loại phân bón này có thể được đưa trở lại trực tiếp trên đồng ruộng.

Trang trại dê làng Thiên Đường ở thị trấn Thiên Gia hiện sở hữu cơ sở vật chất và trang thiết bị toàn diện, cùng đội ngũ nhân giống dê chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ chăm sóc và kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, trang trại đang nuôi hơn 2.000 con dê.

Từ “kẻ thất bại” đến “vua dê” kiếm tiền tỷ/năm

Sau khi công việc chăn nuôi đi vào ổn định, bước nan giải tiếp theo là tiêu thụ dê. Lúc bấy giờ, dù anh Lian có dê tự nuôi nhưng lại không có kênh phân phối. Những người thu mua đã ép giá xuống thấp, khiến giá dê rớt mạnh. Để giữ giá dê, anh đã tự mình mở một tiệm canh thịt dê.

Ảnh: Dongxing Integrated Media

Năm 2013, anh Lian mở nhà hàng canh thịt dê đầu tiên mang tên Duoer tại khu Fairview Park, quận Đông Hưng. Tuy nhiên, việc kinh doanh ban đầu vô cùng ế ẩm. Lý do đơn giản là vì trình độ nấu ăn của anh Lian không tốt nên khách hàng không mấy mặn mà. Để cải thiện hương vị cho món canh thịt dê, anh Lian đã đi khắp Long Xương, Vị Viễn, Kiến Dương và nhiều nơi khác để học cách chế biến. Sau đó, anh đã tinh chỉnh công thức cho phù hợp với khẩu vị của người dân địa phương, cuối cùng đã thành công thu hút được một lượng khách hàng đông đảo.

Ảnh: Dongxing Integrated Media

Sau khi xây dựng được thương hiệu, anh đã nắm bắt cơ hội và mở chi nhánh canh thịt dê thứ hai vào năm 2016. Cùng năm đó, anh khai trương nhà hàng dê nướng nguyên con đầu tiên, giúp tăng gấp đôi lượng khách hàng, đạt số lượng hàng trăm bàn vào những giờ cao điểm. Năm 2023, Luo Lian mở cửa hàng bán buôn thịt tươi đầu tiên. Cùng năm đó, sản lượng của trang trại đạt 3.500 con dê.

Hiện tại, Công ty TNHH Chăn nuôi Duoerge bao gồm bốn công ty con: Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Duoerge, Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Duoerge, Dịch vụ Ăn uống Chăn nuôi Quận Đông Hưng và Nông trại Gia đình Shanyang Quận Đông Hưng, với tổng doanh thu vượt quá 10 triệu NDT (35,9 tỷ đồng).